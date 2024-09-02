Прем'єрка Данії назвала країну, яка допомагає Росії вести війну

Політикиня наголосила на необхідності зниження залежності Європи від Китаю в питаннях технологій

Росія не здатна продовжувати повномасштабну війну і просувати свою політику вцілому без допомоги Китаю. Таку думку виразила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в інтерв'ю Financial Times.

«Я не думаю, що Росія могла б продовжувати цю повномасштабну війну і водночас діяти так, як вона це робить в інших регіонах світу, без допомоги Китаю», – сказала Фредеріксен. Вона наполягає на більшому усвідомленні ролі Пекіна в тому, що він «дозволив» Росії продовжити війну в Україні.

Також політикиня звертає увагу, що Європа повинна менше залежати від Китаю в питаннях технологій і показати, що ЄС зробив висновки щодо надмірної залежності від одного постачальника, як це було раніше з російськими нафтою і газом. Однак вона не сказала, чи потрібні торгові обмеження, щоб відучити європейську економіку від китайських товарів.

Зокрема, Метте Фредеріксен закликала європейців змінити «наше ставлення, наш погляд на світ, який базується на мирному часі». Прем'єрка додала, що Данія наполягає на тому, аби ЄС діяв проти тіньового флоту Росії – кораблів, які використовуються Москвою для обходу західних санкцій, – який допомагає підтримувати її економіку і війну в Україні.

До слова, Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

За його словами, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

Також спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його «мирний план» щодо України.

Китайський дипломат, який нещодавно провів низку зустрічей з представниками Індонезії, Бразилії та Південної Африки, назвав ці країни представниками Глобального Півдня і «важливими силами у просуванні миру в усьому світі», які мають спільні з КНР погляди.