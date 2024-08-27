Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня
Зеленський зробив низку заяв під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський повідомив, що Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки спецоперації на Курщині 

Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом, 27 серпня у Києві пройшов форум «Україна 2024. Незалежність», 28 серпня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. «Главком» склав добірку новин 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій: 

Зеленський планує зустрітися із Байденом

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Про це Зеленський заявив під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Я готуюся до нашої зустрічі у вересні. Дай бог, я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежить сьогодні від США. І навіть дуже багато речей, які знаходяться в Європі. Рішення в Європі щодо дозволів також залежать від позитивного рішення в Білому домі, тому нам потрібно більше працювати», – сказав Зеленський.

У Києві пройшов форум «Україна 2024. Незалежність»: ключові висновки

27 серпня пройшла Панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній брали участь та відповідали на питання жуналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.

Зокрема, в рамках формуму обговорили питання відбудови «Охматдиту» та будівництва військового цвинтаря, Олександр Сирський повідомив останні новини з фронту, а генпрокурор Костін розповів деталі пошуку нардепа-втікача Дмитрука.

Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курщині

Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки просуванню ЗСУ в Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах», – розповів Зеленський.

Президент повідомив, що про наміри росіян повідомляли розвідки України та країн Заходу. Також за словами Зеленського, безумовно  операція ЗСУ на Курщині показала деякі і політичні речі. 

Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО

Завтра, 28 серпня, на прохання України на рівні послів країн відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах. Очікується, що до союзників звернеться глава Міноборони України Рустем Умєров та проінформує їх про потреби ЗСУ. 

«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення світла.  Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі. Так, під час екстрених відключень електроенергії планові графіки не діють. «Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», – йдеться в повідомленні.

Нацбанк вводить ліміти на перекази з карти на карту: названо термін

З 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту». Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня фото 1

У Львові відкрито меморіальну таблицю на честь Ірини Фаріон

У Львові сьогодні, 27 серпня, відбулося офіційне відкриття меморіальної таблиці, присвяченій Ірині Фаріон.  Зокрема, таблиця встановлена на фасаді будинку, де вона проживала та поблизу місця її вбивства, а саме на вулиці Масарика, 3.

Відкрили меморіальну таблицю родина Ірини Фаріон та її побратими. Зокрема, її онуки Дмитро та Ева зняли стяг УПА з таблиці. Після відкриття пам'ятної дошки, священнослужитель освятив її.

Читайте також:

Теги: відключення світла Володимир Зеленський Сумщина прокурор незалежність Чернігівщина Міноборони депутат міністр Національний банк Генпрокурор Україна Андрій Єрмак обмеження відключення Олександр Сирський Місяць онуки Рустем Умєров Андрій Костін Денис Шмигаль окупація Укренерго вихідні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вирішив, що настав час помирати строковикам?
Курська операція. Кремль відправляє на смерть строковиків
24 серпня, 20:00
«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема
«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема Інтерв'ю
6 серпня, 15:00
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов (на фото на передньому плані) і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Донбасі
У Сирського фронт – уся країна. Генерал Гнатов розповів про стосунки з головкомом
3 серпня, 08:00
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Відключення світла: «Укренерго» знову змінило графіки (оновлено)
19 серпня, 17:13
За даними DeepState вже відомо про щонайменше 44 підконтрольних ЗСУ населених пункти Росії
Символічна фраза Зеленського про Путіна довела пропагандистку РФ до істерики
13 серпня, 14:10
Новим законопроєктом пропонується, зокрема, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%
Українців чекає підвищення податків: стали відомі деталі законопроєкту
Вчора, 17:34
Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах світу, в тому числі в державах Європейського Союзу, Великій Британії, США та Канаді
Набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу: головні зміни
16 серпня, 11:26
Прем'єр-міністр Індії назвав російське вторгнення на територію України війною
Зустріч Зеленського з Моді: глава Офісу президента розповів подробиці
23 серпня, 17:55
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
24 серпня, 11:00

Події в Україні

Напад на пост ТЦК у Луцьку: стали відомі нові деталі
Напад на пост ТЦК у Луцьку: стали відомі нові деталі
У Херсоні під ворожий обстріл потрапила бригада «швидкої», є постраждалі
У Херсоні під ворожий обстріл потрапила бригада «швидкої», є постраждалі
Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня
Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня
Росіяни вперше застосували ракети «Калібр» із касетною бойовою частиною: деталі
Росіяни вперше застосували ракети «Калібр» із касетною бойовою частиною: деталі
Ворог штурмує оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська – Генштаб
Ворог штурмує оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська – Генштаб
В Україні запрацює Єдиний державний реєстр домашніх тварин
В Україні запрацює Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
11K
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7963
Серпневий парад планет: коли споглядати унікальне явище

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua