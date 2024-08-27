Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня
Зеленський повідомив, що Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки спецоперації на Курщині
Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом, 27 серпня у Києві пройшов форум «Україна 2024. Незалежність», 28 серпня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. «Главком» склав добірку новин 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:
Зеленський планує зустрітися із Байденом
Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Про це Зеленський заявив під час форуму «Україна 2024. Незалежність».
«Я готуюся до нашої зустрічі у вересні. Дай бог, я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежить сьогодні від США. І навіть дуже багато речей, які знаходяться в Європі. Рішення в Європі щодо дозволів також залежать від позитивного рішення в Білому домі, тому нам потрібно більше працювати», – сказав Зеленський.
У Києві пройшов форум «Україна 2024. Незалежність»: ключові висновки
27 серпня пройшла Панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній брали участь та відповідали на питання жуналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.
Зокрема, в рамках формуму обговорили питання відбудови «Охматдиту» та будівництва військового цвинтаря, Олександр Сирський повідомив останні новини з фронту, а генпрокурор Костін розповів деталі пошуку нардепа-втікача Дмитрука.
Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курщині
Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки просуванню ЗСУ в Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».
«Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах», – розповів Зеленський.
Президент повідомив, що про наміри росіян повідомляли розвідки України та країн Заходу. Також за словами Зеленського, безумовно операція ЗСУ на Курщині показала деякі і політичні речі.
Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО
Завтра, 28 серпня, на прохання України на рівні послів країн відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах. Очікується, що до союзників звернеться глава Міноборони України Рустем Умєров та проінформує їх про потреби ЗСУ.
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення світла. Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі. Так, під час екстрених відключень електроенергії планові графіки не діють. «Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», – йдеться в повідомленні.
Нацбанк вводить ліміти на перекази з карти на карту: названо термін
З 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту». Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.
У Львові відкрито меморіальну таблицю на честь Ірини Фаріон
У Львові сьогодні, 27 серпня, відбулося офіційне відкриття меморіальної таблиці, присвяченій Ірині Фаріон. Зокрема, таблиця встановлена на фасаді будинку, де вона проживала та поблизу місця її вбивства, а саме на вулиці Масарика, 3.
Відкрили меморіальну таблицю родина Ірини Фаріон та її побратими. Зокрема, її онуки Дмитро та Ева зняли стяг УПА з таблиці. Після відкриття пам'ятної дошки, священнослужитель освятив її.
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