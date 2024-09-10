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Поставки балістичних ракет Росії: Франція, Німеччина та Британія зробили спільну заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Поставки балістичних ракет Росії: Франція, Німеччина та Британія зробили спільну заяву
Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну
фото з відкритих джерел

Уряди трьох держав заявили, що Росія є прямою загрозою європейській безпеці

Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії (E3) рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет і виступили зі спільною заявою. Влада трьох держав заявила, що застосує негайні заходи для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсувала інші обмеження. Заяву оприлюднила пресслужба МЗС Німеччини.

«Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України, і іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і Росії та є прямою загрозою європейській безпеці», – ідеться у заяві.

«Країни E3 приватно і публічно були чіткими, що вживемо нових і значних заходів проти Ірану, якщо поставки відбудуться. Зараз ми маємо підтвердження того, що Іран здійснив ці поставки. Ми вживемо негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Окрім того, ми будемо домагатися внесення до списків значущих організацій і осіб, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі балістичних ракет та іншої зброї Росії. Ми також працюватимемо над запровадженням санкцій щодо Iran Air», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що країни «E3 тісно координують рішучу відповідь на ці поставки з нашими європейськими та міжнародними партнерами». «Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку та передачу своїх балістичних ракет», – сказано у заяві.

Як повідомлялося, на цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен. За словами Блінкена, одна з цілей поїздки – почути від керівництва України про їхні потреби на даний момент та цілі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: США обмеження балістичні ракети Велика Британія міністр Німеччина росія Ентоні Блінкен Іран

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