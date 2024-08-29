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У Києві на кілька днів обмежать рух Оболонським проспектом (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві на кілька днів обмежать рух Оболонським проспектом (схема)
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
фото з відкритих джерел

Обмеження пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття

 

30 та 31 серпня, з 08:00 до 22:00, буде обмежений рух транспорту Оболонським проспектом на ділянці від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку Азов.  Про це попереджає КК «Київавтодор», інформує Київська міська державна адміністрація. 

Обмеження пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Рух транспорту Оболонським проспектом буде обмежено на ділянці від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку Азов.
Рух транспорту Оболонським проспектом буде обмежено на ділянці від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку Азов.
фото: Київська міська державна адміністрація

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на дорогах Києва комунальники облаштували три нові смуги для громадського транспорту, зокрема на вулиці Академіка Заболотного, вулиці Івана Виговського (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Європейського Союзу) та на вулиці Євгена Сверстюка. Столична влада зазначає, що нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти.

До слова, у Києві ремонтуватимуть вулицю Нову, на ґякі буде обмежено рух транспорту до 31 серпня 2024 року.

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Теги: Київ дороги ремонт

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