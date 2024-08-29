У Києві на кілька днів обмежать рух Оболонським проспектом (схема)
Обмеження пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття
30 та 31 серпня, з 08:00 до 22:00, буде обмежений рух транспорту Оболонським проспектом на ділянці від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку Азов. Про це попереджає КК «Київавтодор», інформує Київська міська державна адміністрація.
Обмеження пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.
Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, на дорогах Києва комунальники облаштували три нові смуги для громадського транспорту, зокрема на вулиці Академіка Заболотного, вулиці Івана Виговського (від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Європейського Союзу) та на вулиці Євгена Сверстюка. Столична влада зазначає, що нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти.
До слова, у Києві ремонтуватимуть вулицю Нову, на ґякі буде обмежено рух транспорту до 31 серпня 2024 року.
Читайте також:
- Річку Либідь – у колектор, заповідний Китаїв – забудувати. Слова і діла столичних депутатів
- Чи є загроза підтоплення через удар по Київській ГЕС: «Укргідроенерго» пояснило ситуацію
- Росія отруює українські річки? «Київводоканал» заспокоїв мешканців столиці
- «Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про стан енергосистеми
Коментарі — 0