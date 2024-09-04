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«Укренерго» посилило графіки відключень світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» посилило графіки відключень світла
Укренерго посилює графіки відключень до двох черг
колаж: glavcom.ua

Сьогодні в Україні змінені час та обсяг застосування заходів обмеження

Сьогодні, 4 вересня, споживання електроенергії має тенденцію до зниження через спадання спеки, на сьогодні посилено графіки відключень – двома чергами замість однієї з 11:00 до 13 години, є імпорт та аварійна допомога електрикою. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Споживання, як вказано, має тенденцію до зниження через спадання спеки у більшості областей. Вчора, 3 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 3,4% менший, ніж попередньої доби  – у понеділок, 2 вересня. Сьогодні, станом на 8:30, споживання було на тому ж рівні, що й учора, 3 вересня.  

«Сьогодні в Україні змінені час та обсяг застосування заходів обмеження. Причина – зниження потужності на деяких енергообʼєктах через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок останньої масованої атаки ворога на магістральну мережу 26 серпня», – повідомили в Укренерго.

До кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком:

  • 10:05 – 13:00 – дві черги відключень; 
  • 13:00 – 15:00 – одна черга відключень;
  • 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Раніше анонсувалося, що 4 вересня дві черги відключень буде до 11:00, а з 11:00 до 15:00 – одна черга відключень.

Для подолання дефіциту в енергосистемі – сьогодні, на запит «Укренерго», здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що блок Південноукраїнської атомної електростанції вийшов із ладу. Через це відучора в Україні різко збільшився обсяг відключень електроенергії. 

Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, аварійні відключення електроенергії були введені в Києві та 14 областях. Перед цим графіки відключень світла змінювалися кілька разів упродовж дня.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

Теги: обмеження відключення Укренерго імпорт відключення світла

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