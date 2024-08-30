У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Єврокомісія розвіяла чутки про нові обов’язкові правила щодо розміру ручної поклажі

Єврокомісія оголосила про те, що 1 вересня 2024 року в аеропортах країн-членів Євросоюзу знову буде запроваджено обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі. Втім Єврокомісія пояснила, що не буде жодних єдиних правил ЄС, які зобов'язують авіакомпанії включати у вартість квитка ручну поклажу вагою до 10 кг. Про це пише in-cyprus.philenews.

Тимчасові заходи вимагатимуть, щоб усі рідини, гелі, пасти та аерозолі були об'ємом менше 100 мл та поміщалися у прозорий пластиковий пакет перед проходженням контролю у будь-якому аеропорту ЄС.

Це рішення Єврокомісії скасовує нещодавнє послаблення обмежень на пронесення рідин в аеропортах, де було встановлено обладнання нового покоління C3 для ручної поклажі.

Нові правила будуть застосовуватися в усіх аеропортах ЄС, включаючи ті, де встановлені системи виявлення вибухових речовин у ручній поклажі (EDSCB), які раніше дозволяли мандрівникам провозити рідини об'ємом понад 100 мл.

Ручна поклажа у літаках

На додаток до обмежень на перевезення рідин Єврокомісія виклала рекомендації для ручної поклажі.

Обмеження за вагою: трохи більше 10 кг.

Обмеження за кількістю: одна ручна поклажа + одна невелика особиста річ.

Обмеження за розміром: розміри ручної поклажі (включаючи ручки та колеса) не повинні перевищувати 55x40x20 см, а особисті речі не повинні перевищувати 40x30x15 см.

Особиста річ, наприклад, дамська сумочка, рюкзак або сумка для ноутбука, повинна поміщатися під сидінням перед пасажиром.

Утім, пізніше Єврокомісія пояснила, що найближчим часом не буде жодних єдиних правил ЄС, які зобов'язують авіакомпанії включати у вартість квитка ручну поклажу вагою до 10 кг. Крім того, немає єдиного стандартизованого розміру ручної поклажі. Надруковані на минулому тижні параметри (55x40x20 см) є рекомендаціями.

Єврокомісія також заявила, що у липні вона організувала семінар для обговорення потенційних загальногалузевих стандартів ваги та розмірів ручної поклажі, проте вони не були ратифіковані у вигляді директиви. Єврокомісія чекає на більш детальну інформацію від представників галузі та планує провести ще один семінар восени.