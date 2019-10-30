Рада збирається позбавити Київ 3.6 млрд гривень з Держбюджету – радник Кличка



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Мер столиці на засіданні бюджетного комітету парламенту

Гроші столиця планувала витратити на будівництво інфраструктури

Верховна Рада збирається позбавити Київ 3.6 млрд гривень з Держбюджету, які столиця планувала витратити на будівництво і оновлення інфраструктури. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

«Це і Подільсько - Воскресенський міст, і метро на Виноградар, й інші важливі інфраструктурні проекти, - зазначив Білоцерковець. - Мова йде про виключення статті 30 із Держбюджету, згідно з якою Київ розраховував на ці кошти, оскільки ще в 2015 році приєднався до програми МВФ «Механізм розширеного фінансування». Програма передбачала реструктуризацію зовнішнього боргу держави і столиці. Сьогодні бюджетний комітет відхилив правку, яка б залишила статтю 30 в основному фінансовому документі! «Кидок» держави полягає в тому, що місто вже витратило зі свого бюджету більше 2 млрд гривень, розраховуючи погасити тим самим борг перед державою, як прописано в бюджеті 2019 року»,- наголосив радник мера Києва.

За його словами бюджетний комітет парламенту, спільно з мінфіном вирішив відстоювати дискримінацію столиці.

«І мер Києва про це жорстко сказав на засіданні комітету. Чекаємо тепер голосування в парламенті», - написав Білоцерковець. Також він опублікував відео виступу Віталія Кличка на засідання бюджетного комітету парламенту.