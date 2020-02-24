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    Радник Кличка дав майстер-клас, як без проблем запаркуватися в центрі Києва (відео)

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    Максим Бахматов із Сергієм Грішиним і Костянтином Андріюком перевірили паркувальні майданчики Києва - Радник Кличка дав майстер-клас, як без проблем запаркуватися в центрі Києва (відео)
    Максим Бахматов із Сергієм Грішиним і Костянтином Андріюком перевірили паркувальні майданчики Києва
    Фото: скріншот відео

    В районі Хрещатика Бахматов показав п’ять паркувальних майданчиків приблизно на 1,5 тис. місць

    У соцмережі виникла публічна суперечка між головредом проєкту з Islnd TV Сергієм Грішиним та радником мера Києва Максимом Бахматовим на тему «Як легко в Києві знайти вільне місце для паркування». Вони уклали парі - проїхатися містом і перевірити, чи є можливість запаркуватись за правилами в будні дні у Києві.

    Автор проєкту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк був їхнім «секундантом».

    Вони проїхалися центром. Зокрема, в районі Хрещатика Бахматов показав п’ять паркувальних майданчиків приблизно на 1,5 тис. місць, де можна досить дешево, а подекуди і безкоштовно, запаркувати автомобіль.

    Бахматов визнав, що проблема з паркуванням існує на Подолі, оскільки під час будівництва про це не думали.

    Зі свого боку Грішин визнав, що в центрі Києва можна знайти місце для паркування, не порушуючи правил.

    Раніше Бахматов пообіцяв провести детальний та публічний аудит комунального підприємства «Київтранспарксервіс» та всіх паркувальних майданчиків у Києві. Моніторинг аудиту здійснюватиметься за допомогою депутатів та громадськості. 

    Нагадаємо, у Києві створено групу з планування та поліпшення міського трафіка - Kyiv Traffic Group. Її очолив радник мера столиці Максим Бахматов.

    Київ автомобіль парковка Костянтин Андріюк радник Максим Бахматов
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