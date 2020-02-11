Мало заробляють: радник Кличка пообіцяв провести аудит усіх парковок у Києві



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Столична влада незадоволена роботою «Київтранспарксервіса»

Радник київського мера Максим Бахматов пообіцяв провести детальний та публічний аудит комунального підприємства «Київтранспарксервіс» та всіх паркувальних майданчиків у Києві. Моніторинг аудиту здійснюватиметься за допомогою депутатів та громадськості. Про це рішення він повідомив на круглому столі на тему паркування в Київській міській раді 7 лютого.

Так, КП «Київтранспарксервіс» провело 279 аукціонів на парковки, з яких лише 87 успішних, що завершилися укладенням договору. За результатами цих торгів були укладені договори на 95 мільйонів гривень. Решта аукціонів не відбулися, з них 106 зірвалися через відсутність пропозицій, а 24 не відбулося, тому що всі учасники були дискваліфіковані або переможець торгів відмовився підписувати договір.

Крім того, Бахматов вказав на нереалістичність задекларованих прибутків підприємства, мовляв на ВДНГ, підприємстві яке раніше очолював радник міського голови, на одній парковці на 300 автівок заробляли 10% всіх прибутків «Київтранспарксервіса».

Також депутат Київради Михайло Буділов розповів, що в Києві надходження від паркування до міського бюджету в 30 разів менше, ніж у Варшаві.

І на схемах, які затверждені КП «Київтранспарксервіс», кількість паркомісць не відповідає реальності за жодною з адрес. Кількість місць може бути занижена в два-три рази

Наразі КП «Київтранспарксервіс» має до 50 позовів в судах щодо розірвання договорів на паркомайданчики.

Джерело: Хмарочос