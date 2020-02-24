У Києві евакуатор забрав автомобіль із дітьми в салоні (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль повністю тонований, і інспектори не побачили дітей всередині Фото: Інспекція з паркування

На задньому сидінні автомобіля було двоє дітей

У Києві інспектори з паркування евакуювали повністю тонований автомобіль, який був припаркований у недозволеному місці.

Як виявилося згодом, на задньому сидінні автомобіля було двоє дітей, яких батьки зачинили. Про це повідомляє Інспекція з паркування.

Патрульні за викликом власника автомобіля наздогнали та зупинили евакуатор, дітей випустили. Оскільки водій був на місці, довелося вивантажити й сам автомобіль. Порушнику виписали постанову.

«Висновок простий: залишати малих дітей одних у автомобілі в рази гірше за неправильне паркування! Будьмо уважними до себе, своїх близьких та оточення!» – закликали в Інспекції з паркування.

Як повідомлялося, 19 лютого у Києві було встановлено новий рекорд за кількістю евакуації автомобілів порушників правил паркування. Інспектори з паркування за допомогою евакуаторів прибрали з міських вулиць 141 автомобіль