Рекордна евакуація «героїв парковки»: за день з вулиць Києва прибрали понад 140 автівок



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Найближчим часом планується поповнення складу інспекторів з паркування

У середу, 19 лютого, у Києві було встановлено новий рекорд за кількістю евакуації автомобілів порушників правил паркування. Інспектори з паркування за допомогою евакуаторів прибрали з міських вулиць 141 автомобіль. Їх відвезли на два штрафмайданчики: на правому березі – на вулиці Туполєва, і на лівому березі – на вулиці Гната Хоткевича.

«Це абсолютний рекорд за кількістю евакуації за добу – 141 автомобіль. Раніше з вулиць столиці ми прибирали по 120-130 автомобілів порушників. Ми постійно нарощуємо обсяги. Для того, щоб навести порядок на дорогах столиці, найближчим часом планується поповнення складу інспекторів з паркування. Також буде збільшено кількість евакуаторів», – розповів сайту «Сьогодні» Дмитро Рахматуллін, начальник інспекції з паркування, заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Тим часом кияни, які приходять в поліцію (вул. Володимирська, 15), щоб отримати дозвіл на повернення автомобіля після сплати штрафу, скаржаться на великі черги і некомфортні умови перебування в тісному і задушливому приміщенні.

Нерідко буває, що люди залишають в автомобілях важливі документи і ключі від своїх квартир, але автомобілі вони можуть забрати тільки на наступний день. А якщо, наприклад, автомобіль евакуювали в п'ятницю ввечері, то забрати його можна тільки в понеділок.

У мерії обіцяють поліпшити сервіс з видачі евакуйованих авто.

«Ми будемо покращувати якість процесу видачі документів для власників евакуйованих авто, щоб вони не купчилися в чергах. Зараз повернення автомобіля можна оформити на вулиці Володимирській, 15; на Народного ополчення, 9, і в центрі надання адміністративних послуг на Дніпровській набережній, 19б на лівому березі, де відкрито «єдине вікно» для оформлення документів. Крім того, в Києві планується запустити ще чотири «єдиних вікна», де можна буде оформити документи на видачу авто. Їх відкриють у різних частинах міста, щоб не створювати черг. Вони, до речі, виникають, оскільки ми поступово нарощуємо обсяги евакуації автомобілів порушників за добу. Щойно ми відкриємо ще один штрафмайданчик, в центральній частині міста, то обсяги евакуації збільшаться в 2-3 рази», – пояснює Рахматуллін.

У мерії закликають киян і гостей столиці не порушувати правила паркування, користуватися платними паркінгами в центрі міста, тоді й не доведеться ходити по кабінетах, стояти в чергах, відчувати незручності і платити гроші за послуги евакуатора.

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