Ракетна атака на Київ: загинуло подружжя членів клубу історичної реконструкції (фото)

Друзі та члени клубу висловили своє співчуття щодо трагедії та поділилися кадрами життя подружжя

У ніч на 24 червня, коли російські окупанти атакували столицю ракетами, збиті уламки влучили у багатоповерхівку і вбили молоде подружжя Данила Куриленка та Юлії Петрової . Про загибель пари повідомили на сторінці клубу історичної реконструкції «Рарог».

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Друзі та члени клубу висловили своє співчуття щодо трагедії та поділилися кадрами життя Юлії та Данила.

«Друзі. На жаль, маємо повідомити, що Данило Куриленко та його дружина Юля Петрова загинули вчора. В їх квартиру потрапила частина ракети. Сьогодні їх тіла були ідентифіковані. Прощання відбудеться у вівторок, місце і час ми повідомимо трохи пізніше. Цей місяць став чорним для нашої сім'ї, це велике горе. Проте згадуємо їх з любов'ю та пошаною. Співчуття родині та друзям. Залишайте свої світлі спогади про чудових Даню та Юлю, щоб ми ніколи їх не забули. Тримайтесь, друзі», – йдеться у повідомленні на сторінці клубу.

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Друзі Данила та Юлії поділилися спогадами про них. «…Настала страшна звістка про загибель неймовірної пари, як у реконструкції середньовіччя, так і в житті – щирих і добрих душею. Даніель був гідним лицарем і бійцем на фестивалях і бугуртах. Дуже гармонійна пара. Тяжка втрата ((( Нехай світла пам'ять про них завжди залишить те, що неспроможна забрати навіть смерть – силу великого кохання. Ви завжди будете в наших серцях», – написав Роман Михальчишин.

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Їхні колеги по клубу зазначають, що у своїй кар'єрі Данило багато досягнув. «Від запоребрикової ракети, загинули краші друзі Даня та Юля. З цими непосидючими людьми було стільки зроблено, що більшість і за все життя не виконає людина! Завдяки своїй силі бути справжнім другом він став надійним партнером для своєї другої половинки Юлії. Яка в свою чергу не відставала і подарувала все, чого він бажав. Ця сінергія дала їм обом поштовх для розвитку. Скільки він зробив в IT.... Ох... але то інша, цікава історія героя. Він завжди допомогав, як клубу так і особисто мені, неодноразово! За що я йому дуже-дуже вдячний. Ви дуже круті. Пам'ятаю», – зазначив їхній друг Сергій.

Подруга подружжя Христина Дзюба згадала їхню історію знайомства – далеку, але повну деталей. «Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино-з-бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою. І тебе, хлопче-з-вічною-посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестиваля в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бuтu людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах», – написала вона.

Друзі пригадали усі позитивні моменти загиблих. «Данило був моїм побратимом з лицарського клубу, ми понад 10 років разом брали участь у численних турнірах по всьому світу. Данило був моїм колегою – ми працювали та будували кар'єру у чудовій компанії. Данило був справжнім прикладом і людиною чиї поради у житті були на вагу золота! Юля була його чарівною дружиною та справжнім другом, вірним супутником у всіх його пригодах. А також талановитим фотографом та затятим уболівальником наших турнірів... Біль переповнює серце – завжди вас пам'ятатимемо! Вшануйте зі світом дорогі друзі!», – написав Артем Береговий.

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Як повідомлялося, Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетної атаки на столиці в житловому 24-поверховому будинку в Солом’янському районі загинули троє людей.