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Звільнення Кінбурнської коси. Генерал Марченко зробив позитивний прогноз

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Звільнення Кінбурнської коси. Генерал Марченко зробив позитивний прогноз
Після визволення трьох населених пунктів на Кінбурнській косі можна буде зафіксувати вигнання загарбників з усієї Миколаївщини
фото з відкритих джерел

«Свій шанс взяти південь росіяни проґавили ще минулого березня»

Генерал Дмитро Марченко, який очолює оборону Миколаєва майже з перших днів російської повномасштабної навали, в інтерв'ю «Главкому» дав хороший прогноз щодо звільнення нині окупованої Кінбурнській коси.

«Я впевнений, що це станеться вже дуже й дуже скоро», – заявив генерал.

Марченко зазначив, що ніколи не можна недооцінювати дуже сильного і підступного ворога. Однак свій шанс взяти південь росіяни проґавили ще минулого березня.

«Ми тоді були ще не так сильно готові до оборони, люди були не такі психологічно міцні. Ідучи великими бронетанковими колонами, московити могли би у той період захопити південні регіони», – сказав Марченко.

Проте в росіян нічого не вийшло. Генерал Марченко наголосив, що зі сторони невизнаного Придністров'я, де зараз знаходяться російські формування, загроза невелика. Росіяни не лише там тримають свої війська, відтягуючи українські резерви на охорону кордонів. Вздовж усього україно-російського кордону розміщені ворожі війська, за якими ЗСУ наглядають. Генерал зазначив, що це не завадить нам досягати власних цілей, що ситуація контрольована. 

Зазначимо, що окупанти зайшли на територію Кінбурнського півострова у березні 2022 року зі сторони суходолу в Херсонській області. Це дозволило їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря, адже коса розташована в стратегічному місці – тут сходяться виходи із портів Херсону (Херсонський морський торговий порт) та Миколаєва (Морські торгові порти «Миколаїв», «Ольвія» та «Ніка-Терра»). Таким чином, окупувавши косу, російські військові фактично заблокували виходи з цих портів. Крім того, контролюючи Кінбурнську косу, російські загарбники мають змогу обстрілювати Очаків.

Нагадаємо, що зв’язку з мешканцями тимчасово окупованої Кінбурнської коси наразі немає. Ситуація складна. 

«Ситуація на Кінбурнській косі, яка досі перебуває в окупації, складна, але у нас немає змоги зв’язуватися з людьми, які там мешкають, щоб достеменно з’ясувати стан справ. Тому ми моніторимо ситуацію за допомогою супутникових знімків. Опосередковано можу сказати, що ситуація там покращується тоді, коли обстрілів Очакова стає менше. Наші ЗСУ працюють, і в них є успіхи», – заявив голова Миколаївської ОВА ВіталійКім.

Крім того, голова ОВА зазначив, що після визволення трьох населених пунктів на Кінбурнській косі можна буде зафіксувати вигнання загарбників з усієї території Миколаївської області.

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Теги: окупанти Миколаїв Дмитро Марченко деокупація

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