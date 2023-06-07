Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами

Люди поспіхом рятують переляканих тварин, евакуюючись із зони лиха

Окупанти влаштували найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС у Херсонській області. Відомі українці вкотре звернулися до світової спільноти із закликом зупинити країну-терористку. А в мережі з’явилося безліч зафіксованих випадків наслідків цього пекла, від якого постраждали населені пункти, місцеві жителі та тварини. Люди поспіхом рятували переляканих дітей, тварин, евакуюючись із зони лиха. Деякі жителі потрапили у справжню водяну пастку, з якої вибратися без допомоги неможливо. Місцевих жителів просять: якщо не можете взяти з собою тварину, не тримайте на ланцюгу, а дайте можливість урятуватися самостійно.

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Відомо, що через лихо повністю затоплений зоопарк «Казкова Діброва», де проживало приблизно 300 тварин, більшість з яких загинуло. Врятувалися лише лебеді та качки.

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Українці демонструють неабияку силу духу та самопожертву, намагаючись урятувати кожне життя з цього пекла. Важко уявити, скільки часу мине, щоб оговтатись від біди та подолати її руйнівні наслідки.

Нагадаємо, що у ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, яка відіграє неабияке значення у системі водопостачання України.

Як відомо, Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає.

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Також місцева влада заявила, що місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

Зауважимо, вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, тож підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).