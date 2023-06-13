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«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
Путін вдався до нових погроз
скріншот з відео

Російський диктатор продовжує звинувачувати в теракті на Каховській ГЕС Україну 

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не була зацікавлена в теракті на Каховській ГЕС, адже це має «тяжкі наслідки для нових російських регіонів». Про це Путін заявив на зустрічі із російськими воєнкорами.

Окрім цього, Путін звинуватив у підриві дамби Україну. Він заявив, що Збройні сили України нібито неодноразово цілеспрямовано завдавали ударів по ГЕС із реактивних систем залпового вогню HIMARS.

«Хто винний – зрозуміло. Українська сторона прагнула цього. Я не буду повністю говорити речі, в яких я не впевнений, за великим рахунком ми не фіксували великих вибухів перед тим, як руйнація сталася. У всякому разі, як мені повідомляли. Але вони цілеспрямовано HIMARS били багаторазово Каховською ГЕС, ось у чому справа», – заявив диктатор.

Путін запевнив росіян, що військово-промисловий комплекс України нібито незабаром зовсім перестане існувати, та вигадав, що «Росія втратила 54 танки при «відбитті» наступу, а втрати ЗСУ рахуються як 160 танків та 360 бронемашин різного типу». Крім того російський диктатор почав погрожувати, що якщо прильоти по території Росії продовжаться й надалі, то російська армія створить в Україні санітарну зону, яка щоб снаряди не діставали до Росії. Попри це, Путін одразу запевнив росіян, що немає необхідності вводити військовий стан, та збрехав, що російські строковики не направляються в Україну.

Він цинічно додав, що Росія досі налаштована на найкращі відносини з країнами колишнього СРСР та із Заходом, а західні партнери, мовляв, продовжують від цього відмовлятися.

«Ми вважали, що ми свої, буржуїнські і хотіли бути в сім'ї цивілізованих народів. І в НАТО я вудки закинув. Нас навіть не розглядали», – пожалівся диктатор.

Після того Путін майже традиційно додав, що влада в Україні нібито нелегітимна, тому що встановилася в результаті «державного перевороту».

Нагадаємо, що Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців

Теги: росія війна путін

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