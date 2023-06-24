Ракетна атака на Київ: відомо про трьох загиблих (фото наслідків)

Є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські

Внаслідок ракетної атаки на столиці в житловому 24-поверховому будинку в Солом’янському районі загинули троє людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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«Троє людей станом на зараз загинуло, восьмеро – травмовані. 24 особи врятували співробітники ДСНС», – йдеться в повідомленні.

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу.

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Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації.

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Наслідки нічної атаки на Київ фото: «Рубрика»

Як повідомлялося, Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.