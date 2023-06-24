Ракетна атака на Київ: відомо про трьох загиблих (фото наслідків)
На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські
Внаслідок ракетної атаки на столиці в житловому 24-поверховому будинку в Солом’янському районі загинули троє людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
«Троє людей станом на зараз загинуло, восьмеро – травмовані. 24 особи врятували співробітники ДСНС», – йдеться в повідомленні.
На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу.
Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації.
Як повідомлялося, Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.
Коментарі — 0