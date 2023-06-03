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Нові бізнеси під час війни. Директорка Держслужби зайнятості розповіла, як зараз допомагають підприємцям

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нові бізнеси під час війни. Директорка Держслужби зайнятості розповіла, як зараз допомагають підприємцям
Розмір грантів – від 50 до 250 тис. грн
фото з відкритих джерел

Державна служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проєкту єРобота

З 1 липня 2022 року Державна служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проєкту єРобота, найбільш популярною програмою якого стала програма з надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи. Розмір грантів – від 50 до 250 тис. грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

«З початку дії цієї програми вже ухвалено майже 5 тис. позитивних рішень, що передбачає створення більше 11 тис. нових робочих місць. Профінансована сума становить майже 1 млрд грн. У нас є чимало успішних прикладів реалізації цієї програми», – зазначила Жовтяк.

Також з 10 квітня 2023 року стартувала нова програма надання грантів для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтепер учасники та учасниці бойових дій, члени їх сімей, а також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи.

Розмір гранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його суми запиту та не може перевищувати:

  • 250 тис. грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • 500 тис. грн– для дружини або чоловіка ветерана;
  • 1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа-підприємець не менш ніж три роки.

«Єдиною вимогою обох програм є створення від одного до чотирьох (у залежності від суми гранту) нових робочих місць. Гранти для ветеранів від 250 тис. до 1 млн грн надаються на умовах співфінансування, тобто мінімум 30% від бізнес-проєкту заявник повинен інвестувати власними коштами», – додала посадовиця.

Протягом шести місяців з дати отримання гранту його необхідно використати, а також створити нові робочі місця. Повернення грантів відбувається у вигляді сплачених податків упродовж трьох років.

Нагадаємо, що в Україні зросла кількість офіційних мільйонерів. У 2022 році кількість мільйонерів зросла з 8 177 до 9 511. Загалом українці задекларували  понад 114 493,3 млн грн.

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Теги: робота війна бізнес

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