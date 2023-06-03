Нові бізнеси під час війни. Директорка Держслужби зайнятості розповіла, як зараз допомагають підприємцям

Державна служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проєкту єРобота

З 1 липня 2022 року Державна служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проєкту єРобота, найбільш популярною програмою якого стала програма з надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи. Розмір грантів – від 50 до 250 тис. грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

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«З початку дії цієї програми вже ухвалено майже 5 тис. позитивних рішень, що передбачає створення більше 11 тис. нових робочих місць. Профінансована сума становить майже 1 млрд грн. У нас є чимало успішних прикладів реалізації цієї програми», – зазначила Жовтяк.

Також з 10 квітня 2023 року стартувала нова програма надання грантів для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтепер учасники та учасниці бойових дій, члени їх сімей, а також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи.

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Розмір гранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його суми запиту та не може перевищувати:

250 тис. грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;

500 тис. грн– для дружини або чоловіка ветерана;

1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа-підприємець не менш ніж три роки.

«Єдиною вимогою обох програм є створення від одного до чотирьох (у залежності від суми гранту) нових робочих місць. Гранти для ветеранів від 250 тис. до 1 млн грн надаються на умовах співфінансування, тобто мінімум 30% від бізнес-проєкту заявник повинен інвестувати власними коштами», – додала посадовиця.

Протягом шести місяців з дати отримання гранту його необхідно використати, а також створити нові робочі місця. Повернення грантів відбувається у вигляді сплачених податків упродовж трьох років.

Нагадаємо, що в Україні зросла кількість офіційних мільйонерів. У 2022 році кількість мільйонерів зросла з 8 177 до 9 511. Загалом українці задекларували понад 114 493,3 млн грн.