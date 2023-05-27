На Луганщині з російського війська втекли 20 зеків, викравши КамАЗ

Колишні зеки викрали КамАЗ і вибули у невідомому напрямку

Окупанти розшукують утікачів

У російських окупаційних військах зафіксовано новий випадок невиконання наказів командирів та дезертирства. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 травня.

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Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове (Луганська область), викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку.

На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають.

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Раніше повідомлялося, що російське військове керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Д зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території Росії близько тисячі осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів.

Нагадаємо, триває 458-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.