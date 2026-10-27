Удар по Південному мосту у Києві: як курсує метро

Кличко: Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями

Рух поїздів між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» тимчасово призупинений

У Києві через російську балістичну атаку пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Унаслідок цього обмежено рух поїздів на «зеленій» лінії метро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Всі станції метро на «червоній» гілці відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Лісова». Пізно ввечері внаслідок атаки ворога були пошкодження між станціями «Дарниця» і «Чернігівська» та виходів зі станції «Лісова». Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями», – наголосив Кличко

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За словами мера, рух поїздів між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» на «зеленій» гілці метро тимчасово призупинений через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту.

«Місто додало кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим і правим берегом», – підкреслив мер.

Нагадаємо, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.

Згодом у Києві посилили роботу наземного громадського транспорту через зміни в роботі метро після російської атаки.