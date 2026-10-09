Київ та область накриє сильний вітер: попередження від Укргідрометцентру

Фахівці рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт

У п’ятницю, 9 жовтня, після 12 години зі збереженням до кінця доби у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Це – І рівень небезпечності (так званий «жовтий»). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

За таких погодних умов фахівці рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

КМДА принагідно нагадує:

при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон Центру організації дорожнього руху, ЦОДР).

При травмуванні людей слід негайно телефонувати на 103.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 жовтня, холодний атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі у західні, північні та частину центральних областей. Решта регіонів залишиться без опадів і в приємному теплі.