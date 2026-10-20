Однорічна Ангеліна була у візочку: що відомо про дівчинку та її маму, яких убила Росія

Колеги розповіли про загиблу педагогиню та поділилися спогадами про її роботу з дітьми

У селищі Нова Водолага на Харківщині внаслідок атаки безпілотником загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна. У момент удару мати з дитиною перебували в парку, а маленька дівчинка була у візочку. Про загибель жінки та її доньки повідомив Нововодолазький ліцей №1, передає «Главком».

Інна Марюхна працювала вчителькою початкових класів Нововодолазького ліцею №1. У навчальному закладі згадують загиблу як добру, щиру та відповідальну педагогиню, яка присвятила себе роботі з дітьми.

Інна Марюхна працювала вчителькою початкових класів фото з соцмереж

«Вона була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам'яті колег та вихованців», – йдеться у дописі.

Разом з Інною загинула її маленька донька Ангеліна, яка народилася в серпні 2025 року. Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час російської атаки однорічна дівчинка перебувала у дитячому візочку поблизу кафе та парку. Ангеліна загинула на місці удару, а її мама згодом померла в лікарні.

Колектив ліцею висловив співчуття родині загиблих. У навчальному закладі зазначили, що смерть Інни та Ангеліни стала непоправною втратою для всіх, хто їх знав. «Важко повірити, що обірвалися два життя, згасли мрії та сподівання, які мали б ще здійснюватися й квітнути», – підкреслили колеги Інни.

Учителька початкових класів Інна Марюхна та її маленька донька Ангеліна фото з соцмереж

Особливо болісною для колег стала загибель маленької доньки педагогині. «Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла», – написали працівники ліцею. У навчальному закладі наголосили, що пам'ять про Інну Марюхну житиме серед її колег та учнів.

Нагадаємо, 19 жовтня російські окупанти атакували безпілотником центральний парк Нової Водолаги на Харківщині. Внаслідок удару загинули шестеро людей, серед них – троє дітей. Ще 15 людей постраждали, зокрема семеро дітей.

Після трагедії глава держави закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України, а США – не послаблювати санкції проти Росії, доки вона продовжує вбивати мирних жителів.