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Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик»
Зібров заспівав свій суперхід із оркестром
фото з відкритих джерел

У новому варіанті пісні слова та сенси змінені

Павло Зібров до Дня Києва випустив оновлену версію своєї легендарної пісні «Хрещатик» разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

У відеороботі артист урочисто крокує із військовим оркестром центральною вулицею Києва, а також навпроти Батьківщини-матері.

Цікаво те, що у новому варіанті пісні слова та сенси змінені: Павло Зібров співає: «Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати».

Артист вже два роки наживо співає саме так, але в записі – уперше.

Пісня «Хрещатик» була створена у 1994 році. Музику написав сам виконавець – Павло Зібров, слова – народний артист і Герой України Юрій Рибчинський.

Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик» фото 1

Пісня миттєво стала популярною та не забавляє обертів донині. Це візитівка Павла Зіброва і перша асоціація з ним та Києвом.

Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик» фото 2

Артист уже не вперше перероблює і дає нове звучання хіту. Існує класична версія, більш сучасна, латино, джаз, діджей версія разом із гуртом KOLABA і тепер з військовим оркестром.

Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик» фото 3

Павло Миколайович пригадує, багато каверів на пісню співали від рокерів до попів, тому ця композиція є знаковою для нього і суспільства. 

Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик» фото 4

Крім того, Павло Зібров на своїх сторінках у соцмережах привітав всіх киян із Днем міста:

«Дорогі кияни, я щиро вітаю вас із Днем міста! Київ – це джерело давніх легенд і культурного багатства. Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде для вас джерелом натхнення, мирним містом, де здійснюються мрії, і де серце наповнюється любов'ю до рідного краю.

І сьогодні для вас премʼєра оновленої версії мого легендарного хіта, написаним разом із Юрієм Рибчинським – «Хрещатик» звучить урочисто разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. Для мене це велика відповідальність, радість та честь! Відео вже є на моєму офіційному YouTube-каналі. Зичу мирного неба над головою, щастя і добробуту! Зі святом, рідний Києве!».

Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик» фото 5

Раніше народний артист України і композитор Павло Зібров переклав свій хіт «Женщина любимая» українською. Тепер пісня має оновлену назву «Жінка, що кохаю я».

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Теги: народний артист артист кияни місто Хрещатик YouTube Павло Зібров Юрій Рибчинський Щастя відео Герой України

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