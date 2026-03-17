У Києві на кризі врятовано матір із дитиною

Дитина вибігла на лід, мати намагалася її повернути, однак крижина відкололася і родина опинилася у пастці

У Києві на затоці Оболонь сталася надзвичайна ситуація: жінку та дівчинку віднесло на 200 метрів від берега на відколотій крижині. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Інцидент трапився на вулиці Прирічній, коли дитина вибігла на лід, а мати намагалася її повернути. Через весняне потепління льодовий покрив виявився нестійким, і родина опинилася у пастці посеред водойми.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на виклик і за допомогою аероглісера дісталися до потерпілих. Матір із дитиною успішно доправили на сушу. На щастя, медична допомога їм не знадобилася.

Рятувальники вкотре закликають мешканців міста бути вкрай обережними та не виходити на лід у період відлиги. Стрімке танення криги робить прогулянки біля водойм небезпечними, тому батькам радять суворо контролювати дозвілля дітей поблизу річок та озер.

Раніше повідомлялося, що у селі Троїцьке Білоцерківського району Київської області на березі водойми у багнюці застряг чоловік та не міг самостійно вибратися. На порятунок викликали фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 9 березня у Києві ледь не сталася трагедія. О 19:37 до ДСНС надійшло повідомлення про двох дітей, яких віднесло на відколотій крижині на 20 метрів від берега. Рятувальникам довелося використовувати гумовий човен та водолазне спорядження, щоб дістати дітей із пастки. Обійшлося без травм, але цей випадок – серйозне попередження для всіх.

5 березня на Дніпрі у Києві рибалка провалився під крихкий лід, вибиратися на берег 51-річному чоловіку допомагали троє очевидців. Згодом рятувальники допомогли йому дістатися «швидкої», яка вже чекала на березі. Після огляду медиків чоловік вирушив додому.