Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на кризі врятовано матір із дитиною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною
скріншот з відео

Дитина вибігла на лід, мати намагалася її повернути, однак крижина відкололася і родина опинилася у пастці

У Києві на затоці Оболонь сталася надзвичайна ситуація: жінку та дівчинку віднесло на 200 метрів від берега на відколотій крижині. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Інцидент трапився на вулиці Прирічній, коли дитина вибігла на лід, а мати намагалася її повернути. Через весняне потепління льодовий покрив виявився нестійким, і родина опинилася у пастці посеред водойми.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на виклик і за допомогою аероглісера дісталися до потерпілих. Матір із дитиною успішно доправили на сушу. На щастя, медична допомога їм не знадобилася.

Рятувальники вкотре закликають мешканців міста бути вкрай обережними та не виходити на лід у період відлиги. Стрімке танення криги робить прогулянки біля водойм небезпечними, тому батькам радять суворо контролювати дозвілля дітей поблизу річок та озер.

Раніше повідомлялося, що у селі Троїцьке Білоцерківського району Київської області на березі водойми у багнюці застряг чоловік та не міг самостійно вибратися. На порятунок викликали фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, що 9 березня у Києві ледь не сталася трагедія. О 19:37 до ДСНС надійшло повідомлення про двох дітей, яких віднесло на відколотій крижині на 20 метрів від берега. Рятувальникам довелося використовувати гумовий човен та водолазне спорядження, щоб дістати дітей із пастки. Обійшлося без травм, але цей випадок – серйозне попередження для всіх.

5 березня на Дніпрі у Києві рибалка провалився під крихкий лід, вибиратися на берег 51-річному чоловіку допомагали троє очевидців. Згодом рятувальники допомогли йому дістатися «швидкої», яка вже чекала на березі. Після огляду медиків чоловік вирушив додому.

Теги: рятувальники надзвичайна ситуація Київ ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua