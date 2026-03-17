Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
Жителі Оболоні так і не дочекалися клумб на алеї біля однієї з найбільших поліклінік раону
Перевірка локації у березні 2026 року показала, що очікуваного благоустрою так і не сталося

На столичній Оболоні біля станції метро «Мінська» пішохідна алея, що веде до поліклініки, перетворилася на стихійний майданчик для автівок. Кореспондент «Главкома» перевірив стан локації та зафіксував, що простір, звільнений від МАФів майже рік тому, так і не став комфортним для людей.

Нині між порожніми бетонними бортами клумб масово паркуються водії, які приїжджають до ринку, банку чи торгового центру. Якщо раніше прохід захаращували кіоски, то тепер основною перешкодою став щільний ряд приватного транспорту. Батьки з дитячими візочками та літні люди змушені буквально протискатися у вузькі шпарини між бамперами машин, що постійно рухаються тротуаром.

Минуло майже рік відтоді, як у травні 2025-го комунальні служби провели тут масштабний демонтаж незаконних споруд. Тоді мешканці сподівалися, що на місці знесених конструкцій нарешті з’являться заплановані проєктом клумби з квітами та декоративними кущами, а прохід для батьків із дитячими візочками стане вільним та безпечним.

Прохід до аптеки запаркований автівками з ранку до вечора
Прохід до аптеки запаркований автівками з ранку до вечора
Проте перевірка локації у березні 2026 року показала, що очікуваного благоустрою так і не сталося. Клумби, які відкрилися після знесення МАФів, за рік ніхто не облагородив, і на них досі нічого не висаджено. Натомість звільнений від кіосків простір швидко опанували водії.

Прямуючи до метро, пішоходам треба бути пильними, щоб не потрапити під колеса автівок
Прямуючи до метро, пішоходам треба бути пильними, щоб не потрапити під колеса автівок
Тепер між порожніми бетонними бортами клумб хаотично паркуються автівки відвідувачів сусіднього ринку, банку та торгового центру. Якщо раніше проходу заважали МАФи то тепер основною перешкодою став щільний ряд приватного транспорту.

Добряче побитий життям жіночий босоніжок – єдина «прикраса» занедбаної клумби
Добряче побитий життям жіночий босоніжок – єдина «прикраса» занедбаної клумби
МАФи прибрали, а вільний прохід не з’явився
МАФи прибрали, а вільний прохід не з’явився
Клумби мають жалюгідний вигляд
Клумби мають жалюгідний вигляд
Ближче до метро процвітає стихійна торгівля, місця для пішоходів там теж мало
Ближче до метро процвітає стихійна торгівля, місця для пішоходів там теж мало
Пішохідна зона перед входом у «Ощадбанк» теж щільно запаркована
Пішохідна зона перед входом у «Ощадбанк» теж щільно запаркована
Ситуація для пішоходів практично не покращилася, а подекуди навіть погіршилася через непередбачуваність руху машин на тротуарі. Тепер батьки з дитячими візочками змушені буквально протискатися між автівками, оскільки водії використовують пішохідну зону як парковку. Таким чином, замість сучасної зеленої зони відпочинку біля метро «Мінська» утворився стихійний паркувальний майданчик посеред недобудованих елементів благоустрою.

Читайте також:

Читайте також

Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків
Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
22 лютого, 12:23
Рятувальники витягли дітей зі зливової каналізації на Хрещатику
У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику
21 лютого, 18:22
Станція метро «Позняки» та «зелена» гілка підземки працюють у штатному режимі
На станції метро «Позняки» померла людина: на місці працює поліція
27 лютого, 09:42
Зеленський: «Складна ситуація в столиці, але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально»
Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину
3 березня, 18:40
Посольство Ірану в Києві оголосило дні жалоби за Хаменеї
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
5 березня, 14:36
Вистава «Чикаго» відбудеться у Київському національному академічному театрі оперети
Куди сходити у Києві 9-15 березня: дайджест культурних подій
7 березня, 19:05
Салон краси розташований у підвальному приміщенні
Суд виніс вирок крадію, який обчистив касовий апарат у салоні краси на Дарниці
10 березня, 17:20
«Актори» пояснили правоохоронцям, що відео зняли заради гумористичного контенту та переглядів
У Києві затримано блогерів, які знімали провокативне відео у поліцейській формі
13 березня, 10:02
Окупанти атакують Київ та Київщину
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
14 березня, 03:16

Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
