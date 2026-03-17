Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)

Жителі Оболоні так і не дочекалися клумб на алеї біля однієї з найбільших поліклінік раону

Перевірка локації у березні 2026 року показала, що очікуваного благоустрою так і не сталося

На столичній Оболоні біля станції метро «Мінська» пішохідна алея, що веде до поліклініки, перетворилася на стихійний майданчик для автівок. Кореспондент «Главкома» перевірив стан локації та зафіксував, що простір, звільнений від МАФів майже рік тому, так і не став комфортним для людей.

Нині між порожніми бетонними бортами клумб масово паркуються водії, які приїжджають до ринку, банку чи торгового центру. Якщо раніше прохід захаращували кіоски, то тепер основною перешкодою став щільний ряд приватного транспорту. Батьки з дитячими візочками та літні люди змушені буквально протискатися у вузькі шпарини між бамперами машин, що постійно рухаються тротуаром.

Минуло майже рік відтоді, як у травні 2025-го комунальні служби провели тут масштабний демонтаж незаконних споруд. Тоді мешканці сподівалися, що на місці знесених конструкцій нарешті з’являться заплановані проєктом клумби з квітами та декоративними кущами, а прохід для батьків із дитячими візочками стане вільним та безпечним.

Прохід до аптеки запаркований автівками з ранку до вечора фото: glavcom.ua

Проте перевірка локації у березні 2026 року показала, що очікуваного благоустрою так і не сталося. Клумби, які відкрилися після знесення МАФів, за рік ніхто не облагородив, і на них досі нічого не висаджено. Натомість звільнений від кіосків простір швидко опанували водії.

Прямуючи до метро, пішоходам треба бути пильними, щоб не потрапити під колеса автівок фото: glavcom.ua

Добряче побитий життям жіночий босоніжок – єдина «прикраса» занедбаної клумби фото: glavcom.ua

МАФи прибрали, а вільний прохід не з’явився фото: glavcom.ua

Клумби мають жалюгідний вигляд фото: glavcom.ua

Ближче до метро процвітає стихійна торгівля, місця для пішоходів там теж мало фото: glavcom.ua

Пішохідна зона перед входом у «Ощадбанк» теж щільно запаркована фото: glavcom.ua

Ситуація для пішоходів практично не покращилася, а подекуди навіть погіршилася через непередбачуваність руху машин на тротуарі. Тепер батьки з дитячими візочками змушені буквально протискатися між автівками, оскільки водії використовують пішохідну зону як парковку. Таким чином, замість сучасної зеленої зони відпочинку біля метро «Мінська» утворився стихійний паркувальний майданчик посеред недобудованих елементів благоустрою.