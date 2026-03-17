У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ

Служба безпеки України завадила спробі агресора отримати доступ до передових українських технологій у паливно-енергетичній сфері. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства, у Києві затримано керівника відділу та двох інженерів проєктної компанії, які працювали на замовлення російського інжинірингового підприємства. Фігуранти допомагали ворогу відновлювати підсанкційні нафтопереробні заводи, що зазнали пошкоджень.

Слідство встановило, що за гроші окупантів київські конструктори розробляли технічну документацію для ремонту складних технологічних систем та агрегатів на російських об’єктах. Для підготовки креслень, схем та регламентів фахівці використовували новітнє спеціалізоване програмне забезпечення та ІТ-продукти. Усі контакти із замовниками з держави-агресора відбувалися через закриті чати у месенджерах та електронну пошту.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали підозрюваних за місцями їхнього проживання. Під час обшуків у підозрюваних вилучили смартфони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Переписка київських інженерів з російськими замовниками фото: Служба безпеки України

Затримані фахівці готували, зокрема, документацію для Афіпського НПЗ фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, який розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство входить до групи компаній «Сафмар» і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, займаючись виробництвом бензину та дизельного пального.

Як повідомлялось, експорт російської нафти на початку березня скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях.