У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали підозрюваних за місцями їхнього проживання
фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у підозрюваних вилучили смартфони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога

Служба безпеки України завадила спробі агресора отримати доступ до передових українських технологій у паливно-енергетичній сфері. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства, у Києві затримано керівника відділу та двох інженерів проєктної компанії, які працювали на замовлення російського інжинірингового підприємства. Фігуранти допомагали ворогу відновлювати підсанкційні нафтопереробні заводи, що зазнали пошкоджень. 

Слідство встановило, що за гроші окупантів київські конструктори розробляли технічну документацію для ремонту складних технологічних систем та агрегатів на російських об’єктах. Для підготовки креслень, схем та регламентів фахівці використовували новітнє спеціалізоване програмне забезпечення та ІТ-продукти. Усі контакти із замовниками з держави-агресора відбувалися через закриті чати у месенджерах та електронну пошту.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали підозрюваних за місцями їхнього проживання. Під час обшуків у підозрюваних вилучили смартфони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Переписка київських інженерів з російськими замовниками
Переписка київських інженерів з російськими замовниками
фото: Служба безпеки України
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ фото 1
фото: Служба безпеки України
Затримані фахівці готували, зокрема, документацію для Афіпського НПЗ
Затримані фахівці готували, зокрема, документацію для Афіпського НПЗ
фото: Служба безпеки України
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ фото 2
фото: Служба безпеки України
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ фото 3
фото: Служба безпеки України
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ фото 4
фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у ніч на 14 березня дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, який розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство входить до групи компаній «Сафмар» і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, займаючись виробництвом бензину та дизельного пального.

Як повідомлялось, експорт російської нафти на початку березня скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях. 

Читайте також

Ніж, вилучений у підозрюваного правоохоронцями
У Києві затримано чоловіка, який під час конфлікту поранив знайомого ножем
Сьогодні, 12:17
Ситуація з відсутністю світла у окремих районах Києва не пов'язана з новими обстрілами
Чому в окремих районах Києва 10 березня світла немає по 16 годин: пояснення ДТЕК
10 березня, 11:00
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
Київ після нічної атаки: майже 2700 будинків залишаються без опалення
7 березня, 09:45
З ночі в порту палає масштабна пожежа
СБУ вразила військові кораблі та нафтову інфраструктуру в порту «Новоросійськ»
2 березня, 12:37
Президент зробив заяву про СБУ
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»
25 лютого, 20:14
У під’їзді багатоповерхівки виявлено залишену без нагляду підозрілу сумку
Загроза вибуху в ЖК «Зарічний»: на місці працюють вибухотехніки
25 лютого, 13:09
Microsoft інтегрує Starlink у свою систему
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
25 лютого, 11:04
Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу
Мер Парижа привезла в Київ генератори
21 лютого, 13:08
Влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом
Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності
18 лютого, 16:39

Новини

Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
