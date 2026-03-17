Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята

glavcom.ua
Пасажирам варто пам'ятати, що станції зачиняються на вхід у різний час (переважно о 22:00–23:00)
фото: tov-tob.livejournal.com

Столична влада наразі не планує змінювати графік роботи громадського транспорту на великодні свята. Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако, підземка та наземний транспорт працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Телеграф».

У Департаменті зауважили, що розклад руху в Києві напряму залежить від тривалості комендантської години. У 2026 році вона триває з 00:00 до 05:00, тому метрополітен відкривається о 05:30-06:00, а завершує роботу близько 23:00. Пасажирам варто пам'ятати, що станції зачиняються на вхід у різний час (переважно о 22:00–23:00), а останній поїзд вирушає з кінцевих зупинок близько 23-ї години.

Попри святкові дні, всі 46 підземних станцій Київського метрополітену, як і раніше, цілодобово працюватимуть у режимі укриття. Громадяни можуть перебувати там під час повітряної тривоги у будь-який час доби. Нагадаємо, що цього року православні віряни святкуватимуть Великдень 12 квітня. Через дію воєнного стану додаткових вихідних у понеділок, 13 квітня, також не передбачено.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV підтвердив, що Католицька церква готова до «пошуку екуменічного рішення», щоб встановити спільну дату святкування Воскресіння Христового. Заява пролунала під час зустрічі у Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності. Лев XIV нагадав, що однією з цілей Нікейського собору було встановлення спільної дати Великодня.  

Читайте також:

Читайте також

Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі вестибюлі
Метро «Лук’янівська»: відновив роботу пошкоджений всьоме другий вихід
19 лютого, 14:05
Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду Києва в межах кримінального провадження
Вдруге за тиждень: правоохоронці знову прийшли з обшуками до «Київавтодору»
24 лютого, 12:22
Зруйнована росіянами Дарницька ТЕЦ. Терміни її відновлення поки невідомі
«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці
1 березня, 13:30
Власник земельних ділянок, ТОВ «Протасів Яр», через господарський суд домігся скасування рішення Київради від 2022 року, апелюючи до «порушення права власності»
Захисники Протасового Яру після поразки в апеляції готують нову битву за заказник
5 березня, 13:22
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання
СБУ запобігла подвійному теракту в Києві: затримано іноземця-найманця РФ
6 березня, 11:06
Укриття, пристосоване до навчального процесу, в одній з київських шкіл
Соратник Кличка пояснив, чому в укриття в дитячих садочках пускають не всіх
7 березня, 00:21
Цього року метеорологічна весна настала в межах кліматичної норми
До Києва прийшла метеорологічна весна: підсумки рекордно короткої зими
11 березня, 11:16
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
14 березня, 08:08

Новини

Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
