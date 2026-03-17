Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята

Столична влада наразі не планує змінювати графік роботи громадського транспорту на великодні свята. Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако, підземка та наземний транспорт працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Телеграф».

У Департаменті зауважили, що розклад руху в Києві напряму залежить від тривалості комендантської години. У 2026 році вона триває з 00:00 до 05:00, тому метрополітен відкривається о 05:30-06:00, а завершує роботу близько 23:00. Пасажирам варто пам'ятати, що станції зачиняються на вхід у різний час (переважно о 22:00–23:00), а останній поїзд вирушає з кінцевих зупинок близько 23-ї години.

Попри святкові дні, всі 46 підземних станцій Київського метрополітену, як і раніше, цілодобово працюватимуть у режимі укриття. Громадяни можуть перебувати там під час повітряної тривоги у будь-який час доби. Нагадаємо, що цього року православні віряни святкуватимуть Великдень 12 квітня. Через дію воєнного стану додаткових вихідних у понеділок, 13 квітня, також не передбачено.

