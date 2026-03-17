У київському метро з'явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)

Ірина Міллер
Брендований вагон метрополітену
фото: Національна гвардія України

Концепція дизайну – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями та українським народом

Святославошинсько-Броварською гілкою столичного метро відтепер курсує унікальний брендований вагон. Його запуск приурочили до 12-ї річниці створення Національної гвардії України. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НГУ, тематичне оформлення потяга покликане нагадати пасажирам про внесок гвардійців у захист держави.

Запуск вагона приурочено до 12-ї річниці створення Національної гвардії України
фото: Національна гвардія України

«До 12-ї річниці створення Національної гвардії України ми спільно з КП «Київський метрополітен» запустили тематичний брендований вагон. Він про нас із вами. Концепція дизайну – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями, які тримають фронт, та українським народом, який є їхньою опорою», – йдеться в повідомленні.

Концепція дизайну вагона – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями, які тримають фронт, та українським народом, який є їхньою опорою
фото: Національна гвардія України

У пресслужбі Нацгвардії додають, що стіни вагона прикрасили особливі фрази, які за роки війни стали для українців «спільним кодом»:

  • «Спільне майбутнє» – те, за що ми боремося щодня;
  • «Наша країна» – кожен сантиметр землі, від кордону до затишної станції метро;
    «Наша мудрість» – досвід, загартований у боях та спільній роботі;
    «Спільна доля» – шлях, який ми обрали разом і яким йдемо до перемоги.

«Національна гвардія – це частина вашого міста. Гвардійці – це ваші сусіди, друзі та колеги, які вдягли однострій, щоб захистити право жити у вільній країні. Цей вагон – нагадування про те, що навіть у ритмі мегаполіса ми єдині», – резюмували в пресслужбі.

Цей вагон – нагадування про те, що навіть у ритмі мегаполіса ми єдині
фото: Національна гвардія України

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування у складі Національної гвардії полків безпілотних систем та окремого полку прикриття повітряного простору. Головною метою такого кроку є посиленням спроможностей підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.

Читайте також

За крадіжку в умовах воєнного стану та привласнення документів підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Киянину загрожує до восьми років в'язниці за знайдену картку військового: деталі справи
18 лютого, 10:22
Понад 30 європейських парламентарів відвідали постраждалу ТЕЦ у Києві
Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві
25 лютого, 23:55
Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році
Академія наук б'є на сполох: столичний міст Патона треба терміново закрити
25 лютого, 09:51
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»
25 лютого, 14:21
Станом на 26 січня у Києві без теплопостачання було 1200 багатоповерхових будинків
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
1 березня, 10:14
Шкідливий для чутливих груп рівень забрудненості повітря зафіксовано у трьох районах столиці
У столиці погіршилася якість повітря: у яких районах зафіксовано найвищі показники
9 березня, 09:05
Для ВПО похилого віку пропонують запровадити окрему систему допомоги
Асоціація прифронтових громад запропонувала новий механізм допомоги переселенцям
11 березня, 17:49
Від початку повномасштабного вторгнення «Київзеленбуд» уклав угод про реконструкцію та капітальний ремонт парків, скверів і зелених зон на 632,72 млн грн (без розірваних угод)
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 
12 березня, 10:27
Російська влада заявила, що всі відключення та обмеження зв’язку відбуваються у суворій відповідності до чинного законодавства
У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
14 березня, 21:37

Новини

Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл
У Макарові 18-річний мотоцикліст збив пішохода та влетів у інший мотоцикл

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

