У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)

Концепція дизайну – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями та українським народом

Святославошинсько-Броварською гілкою столичного метро відтепер курсує унікальний брендований вагон. Його запуск приурочили до 12-ї річниці створення Національної гвардії України. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НГУ, тематичне оформлення потяга покликане нагадати пасажирам про внесок гвардійців у захист держави.

Запуск вагона приурочено до 12-ї річниці створення Національної гвардії України фото: Національна гвардія України

«До 12-ї річниці створення Національної гвардії України ми спільно з КП «Київський метрополітен» запустили тематичний брендований вагон. Він про нас із вами. Концепція дизайну – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями, які тримають фронт, та українським народом, який є їхньою опорою», – йдеться в повідомленні.

Концепція дизайну вагона – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями, які тримають фронт, та українським народом, який є їхньою опорою фото: Національна гвардія України

У пресслужбі Нацгвардії додають, що стіни вагона прикрасили особливі фрази, які за роки війни стали для українців «спільним кодом»:

«Спільне майбутнє» – те, за що ми боремося щодня;

«Наша країна» – кожен сантиметр землі, від кордону до затишної станції метро;

«Наша мудрість» – досвід, загартований у боях та спільній роботі;

«Спільна доля» – шлях, який ми обрали разом і яким йдемо до перемоги.

«Національна гвардія – це частина вашого міста. Гвардійці – це ваші сусіди, друзі та колеги, які вдягли однострій, щоб захистити право жити у вільній країні. Цей вагон – нагадування про те, що навіть у ритмі мегаполіса ми єдині», – резюмували в пресслужбі.

Цей вагон – нагадування про те, що навіть у ритмі мегаполіса ми єдині фото: Національна гвардія України

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування у складі Національної гвардії полків безпілотних систем та окремого полку прикриття повітряного простору. Головною метою такого кроку є посиленням спроможностей підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.