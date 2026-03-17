У київському метро з’явився патріотичний потяг на честь Нацгвардії (фото)
Концепція дизайну – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями та українським народом
Святославошинсько-Броварською гілкою столичного метро відтепер курсує унікальний брендований вагон. Його запуск приурочили до 12-ї річниці створення Національної гвардії України. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НГУ, тематичне оформлення потяга покликане нагадати пасажирам про внесок гвардійців у захист держави.
«До 12-ї річниці створення Національної гвардії України ми спільно з КП «Київський метрополітен» запустили тематичний брендований вагон. Він про нас із вами. Концепція дизайну – це відображення невидимого, але міцного зв’язку між гвардійцями, які тримають фронт, та українським народом, який є їхньою опорою», – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі Нацгвардії додають, що стіни вагона прикрасили особливі фрази, які за роки війни стали для українців «спільним кодом»:
- «Спільне майбутнє» – те, за що ми боремося щодня;
- «Наша країна» – кожен сантиметр землі, від кордону до затишної станції метро;
«Наша мудрість» – досвід, загартований у боях та спільній роботі;
«Спільна доля» – шлях, який ми обрали разом і яким йдемо до перемоги.
«Національна гвардія – це частина вашого міста. Гвардійці – це ваші сусіди, друзі та колеги, які вдягли однострій, щоб захистити право жити у вільній країні. Цей вагон – нагадування про те, що навіть у ритмі мегаполіса ми єдині», – резюмували в пресслужбі.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування у складі Національної гвардії полків безпілотних систем та окремого полку прикриття повітряного простору. Головною метою такого кроку є посиленням спроможностей підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.
