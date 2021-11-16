Рекордне подорожчання проїзду в метро: як заощадити гроші

Картку киянина можуть отримати ті, хто зареєстровані у Києві

Проїзні, які діють 24, 48 та 72 години з моменту активації, залишаться в обігу

У Києві з 1 січня 2022 року подорожчає проїзд у громадському транспорті до 20 гривень. Але для власників Карти киянина вартість однієї поїздки становитиме 12 грн.

Нові тарифи

одна поїздка у комунальному транспорті (метро, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн за купівлі разового квитка;

поїздка коштуватиме 12 грн за оплати електронною карткою киянина (незалежно від кількості поїздок);

для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, поїздка коштуватиме від 15 до 20 грн: 15 грн за купівлі 50 поїздок, 20 грн за купівлі однієї-дев'яти поїздок;

можна буде купити місячні проїзні зі знижками – одна поїздка коштуватиме від 14,20 до 14,5 грн залежно від виду проїзного;

залишаться в обігу проїзні, які діють 24, 48 та 72 години з моменту активації;

також збережуться пільги для соціально уразливих категорій населення.

Картку киянина можуть отримати ті, хто:

зареєстровані у Києві;

мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації згідно з актами Київради та Київської міської державної адміністрації;

є внутрішньо переміщеними особами, тими, хто переїхав із тимчасово окупованих територій України чи районів АТО;

ведуть трудову діяльність у місті Київ згідно із законодавством України;

здобувають повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в освітніх установах Києва всіх рівнів акредитації, а також є батьками або опікунами дітей, які здобувають освіту в Києві.

Як оформити Картку киянина?

Щоб отримати Картку киянина, потрібно прийти в одне з відділень Ощадбанку в Києві чи будь-якому іншому населенному пункті України.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт, або документ, що його замінює;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує пільговий статус (для киян-пільговиків);

довідку про працевлаштування в організації, що зареєстрована у Києві (для киян-пільговиків);

кольорове фото 3x4 (якщо відсутнє якісне фото, вклеєне у паспорт).

Після оформлення заяви на отримання Картки киянина у відділення Ощадбанку потрібно буде почекати, доки її привезуть до відділення. У Донецькі та Луганські області картку доставляють до 30 днів, а в інші області (включно з Києвом) – до 14 днів. Після цього можна прийти та отримати свою картку у відділенні банку.

Скільки коштує Картка киянина?

Оформлення Картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 гривень на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

Право на пільги під час отримання Картки киянина мають:

ветерани війни;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;

діти війни;

ветерани праці;

пенсіонери, особи з інвалідністю;

реабілітовані особи — пенсіонери;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітні батьки;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;

непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або пенсіонерами, які досягли 80-річного віку та отримують компенсаційну виплату;

учасники антитерористичної операції.

Що робити тим, хто не може отримати картку особисто?

Люди, які не можуть отримати картку киянина особисто у відділенні банку, можуть попросити оформити на своє ім'я уповноваженого представника (опікуни, піклувальники, довірені особи, які мають право вчиняти юридичні дії на користь таких громадян).

Як повідомлялося, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це пов’язано зі значним зростанням вартості складових тарифу.

Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті.

Столична влада запевняє, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає не в цьому році.