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    У Києві зросте плата за проїзд у громадському транспорті

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    Столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті &laquo;заради його стабільної роботи&raquo; - У Києві зросте плата за проїзд у громадському транспорті

    Столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті «заради його стабільної роботи»

    фото: glavcom.ua

    Влада Києва вирішила піти на «непопулярний крок»

    Влада Києва готується до підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    За його словами, столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті заради його стабільної роботи.

    «Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на наявному рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості», – зауважив Поворозник.

    Він зазначив, що влітку подорожчав проїзд у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах. А також пояснив, що неможливо збільшити дотації на громадський транспорт в умовах, коли треба забезпечити низький тариф на опалення в Києві.

    Водночас всі пільги продовжать діяти на транспорті, запевнили у КМДА.

    Раніше проїзд у приміських маршрутках Києва різко подорожчав.

    До слова, «Київпастранс» через три місяці після запуску е-квитка вирішив пояснити пасажирам, що це таке (фото).

    Також повідомлялося, що понад 600 тис. перепусток замовили кияни на випадок нового локдауну.

    Теги: Київ громадський транспорт КМДА транспорт пільги
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    У Києві зросте плата за проїзд у громадському транспорті