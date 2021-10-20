У Києві зросте плата за проїзд у громадському транспорті

Столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті «заради його стабільної роботи»

Влада Києва вирішила піти на «непопулярний крок»

Влада Києва готується до підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті заради його стабільної роботи.

«Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на наявному рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості», – зауважив Поворозник.

Він зазначив, що влітку подорожчав проїзд у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах. А також пояснив, що неможливо збільшити дотації на громадський транспорт в умовах, коли треба забезпечити низький тариф на опалення в Києві.

Водночас всі пільги продовжать діяти на транспорті, запевнили у КМДА.

Раніше проїзд у приміських маршрутках Києва різко подорожчав.

До слова, «Київпастранс» через три місяці після запуску е-квитка вирішив пояснити пасажирам, що це таке (фото).

Також повідомлялося, що понад 600 тис. перепусток замовили кияни на випадок нового локдауну.