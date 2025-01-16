Рівень забрудненості повітря у Києві станом на ранок 16 січня: моніторинг

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Наразі спостерігається низький рівень забрудненості у всіх районах міста

Станом на 09:00 16 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 0 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.2 мкг/м3;

діоксид азоту – 7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.2 мкг/м3;

діоксид азоту – 7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 25 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 17.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20 мкг/м3;

діоксид азоту – 2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.8 мкг/м3;

діоксид сірки – 8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 6.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 39 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 9.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.4 мкг/м3;

оксид вуглецю – 9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.1 мкг/м3;

озон – 1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.09 мкЗв/год.

інфорграфіка: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Нагадаємо, на столичних Позняках посеред зими, яка цього року виявилася аномально теплою, розквітнув бузок.