Війна за спадок. Правоохоронці дозволили розкопати могилу ректора столичного вишу
У гонку за майно вступив неповнолітній з окупованої території
У справі про спадок покійного ректора Національного університету харчових технологій, професора і Заслуженого діяча науки і техніки Анатолія Українця з’явилися нові деталі. На початку грудня 2024 року Оболонський районний суд Києва визнав 11-річного хлопця з Макіївки сином ексректора, у якого на момент смерті не було жодних нащадків. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ректора столичного вишу викопали з могили. Новий поворот у скандальній сімейній драмі».
Як зазначає «Главком», вердикт суду з’явився через чотири роки після смерті вченого. Як відомо, Анатолій Українець помер у 2020-му у віці 65 років.
Оболонський райсуд Києва взяв до уваги висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, яку провів приватний столичний медико-генетичний центр «Мама-Папа». Зокрема, досліджувався кровний зв’язок між сестрою покійного ректора Іриною Українець та дитиною позивачки Інни Івлієвої з нині окупованої Макіївки. Результат для родини Українців видався сенсаційним: «… ймовірність того, що Ірина Українець є біологічною тіткою тобто сестрою батька щодо особи (неповнолітнього сина Івлієвої, – «Главком»)… у рамках проведення дослідження складає 99,992%».
Під час судового процесу адвокат дружини покійного ректора Ніни Українець заявив, що ректор Анатолій Українець за життя не міг мати дітей. Висновок медиків центру «Мама-Папа» він поставив під сумнів і звернувся із заявою про злочин до поліції. У вересні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів.
І вже в рамках цієї справи, як наголошує «Главком», Фастівська окружна прокуратура дозволила ексгумацію тіла покійного ректора. У жовтні було розкопано могилу і відібрано зразки для проведення медичної молекулярно-генетичної експертизи. За твердження адвокатів дружини померлого ректора, дослідження буде проведено у державній лабораторії.
Також за відомостями Youcontrol, власником ТОВ «Мама-Папа» є киянин Денис Савельєв. Ця ж особа фігурує серед засновників російського ООО «Центр генеологии».
Цікаву лінію поведінки, як зауважує «Главком», у справі підтвердження батьківства зайняла сестра ексректора Ірина Українець. У суді жінка заявила: коли жив брат Анатолій Українець, він їй особисто повідомив, що має сина; спілкувався з дитиною і підтримував фінансово. Іще Ірина додала, що після смерті брата його водій передав кошти, які мали йти на купівлю квартири для єдиного спадкоємця, сина Інни Ілієвої.
У коментарі «Главкому» дружина покійного ректора Ніна Українець спростувала версію із заощадженнями на придбання житла: «Після смерті чоловіка його водій забрав із банку готівку. Приблизно там було 180 тис. грн і $37 тис. Здається, приніс ці гроші на поминальний обід і сказав, що хоче передати сестрі чоловіка винятково під розписку. У тій розписці водій не вказував, що ці гроші передаються на купівлю квартири начебто сину Анатолія Івановича. Цю версію у суді вже озвучила сестра чоловіка».
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