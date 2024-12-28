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Війна за спадок. Правоохоронці дозволили розкопати могилу ректора столичного вишу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Війна за спадок. Правоохоронці дозволили розкопати могилу ректора столичного вишу
Чотири роки після смерті професора Анатолія Українця тривають судові баталії
фото: Національний університет харчових технологій

У гонку за майно вступив неповнолітній з окупованої території

У справі про спадок покійного ректора Національного університету харчових технологій, професора і Заслуженого діяча науки і техніки Анатолія Українця з’явилися нові деталі. На початку грудня 2024 року Оболонський районний суд Києва визнав 11-річного хлопця з Макіївки сином ексректора, у якого на момент смерті не було жодних нащадків. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ректора столичного вишу викопали з могили. Новий поворот у скандальній сімейній драмі».

Як зазначає «Главком», вердикт суду з’явився через чотири роки після смерті вченого. Як відомо, Анатолій Українець помер у 2020-му у віці 65 років.

Оболонський райсуд Києва взяв до уваги висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, яку провів приватний столичний медико-генетичний центр «Мама-Папа». Зокрема, досліджувався кровний зв’язок між сестрою покійного ректора Іриною Українець та дитиною позивачки Інни Івлієвої з нині окупованої Макіївки. Результат для родини Українців видався сенсаційним: «… ймовірність того, що Ірина Українець є біологічною тіткою тобто сестрою батька щодо особи (неповнолітнього сина Івлієвої, – «Главком»)… у рамках проведення дослідження складає 99,992%».

Медико-генетичний центр «Мама-Папа» дійшов висновків, що сестра покійного ректора Ірина Українець є тіткою на 99,9% для дитини Інни Івлієвої
Медико-генетичний центр «Мама-Папа» дійшов висновків, що сестра покійного ректора Ірина Українець є тіткою на 99,9% для дитини Інни Івлієвої
витяг із судового реєстру

Під час судового процесу адвокат дружини покійного ректора Ніни Українець заявив, що ректор Анатолій Українець за життя не міг мати дітей. Висновок медиків центру «Мама-Папа» він поставив під сумнів і звернувся із заявою про злочин до поліції. У вересні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів.

У вересні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів після появи результатів експертизи щодо встановлення батьківства
У вересні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів після появи результатів експертизи щодо встановлення батьківства
витяг із судового реєстру

І вже в рамках цієї справи, як наголошує «Главком», Фастівська окружна прокуратура дозволила ексгумацію тіла покійного ректора. У жовтні було розкопано могилу і відібрано зразки для проведення медичної молекулярно-генетичної експертизи. За твердження адвокатів дружини померлого ректора, дослідження буде проведено у державній лабораторії.

Також за відомостями Youcontrol, власником ТОВ «Мама-Папа» є киянин Денис Савельєв. Ця ж особа фігурує серед засновників російського ООО «Центр генеологии».

Цікаву лінію поведінки, як зауважує «Главком», у справі підтвердження батьківства зайняла сестра ексректора Ірина Українець. У суді жінка заявила: коли жив брат Анатолій Українець, він їй особисто повідомив, що має сина; спілкувався з дитиною і підтримував фінансово. Іще Ірина додала, що після смерті брата його водій передав кошти, які мали йти на купівлю квартири для єдиного спадкоємця, сина Інни Ілієвої.

У коментарі «Главкому» дружина покійного ректора Ніна Українець спростувала версію із заощадженнями на придбання житла: «Після смерті чоловіка його водій забрав із банку готівку. Приблизно там було 180 тис. грн і $37 тис. Здається, приніс ці гроші на поминальний обід і сказав, що хоче передати сестрі чоловіка винятково під розписку. У тій розписці водій не вказував, що ці гроші передаються на купівлю квартири начебто сину Анатолія Івановича. Цю версію у суді вже озвучила сестра чоловіка».

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Теги: Київ суд гроші Донеччина Київщина університет спадщина син

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