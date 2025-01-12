Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч

У Києві сталася смертельна ДТП: серед поранених чотирирічна дитина, на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга, окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини, на складах Литви застрягли тисячі безпілотників, обіцяних Україні, Байден нагородив Папу Римського президентською медаллю «За свободу з відзнакою». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 січня, щоб ви були в курсі подій:

У Києві сталася смертельна ДТП: серед поранених чотирирічна дитина

У Голосіївському районі Києва,11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва та ДСНС.

Трагедія сталася близько 18:30.

«68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку», – йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.

Також за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з мінівена тіла загиблих чоловіка та жінки.

«До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, її госпіталізували в лікарню «Охматдит», – повідомиляє ДСНС.

Причина аварії встановлюється.

Помер дорогою в лікарню: на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга

У Подільському районі Одеської області загинув 12-річний хлопчик. Він отримав удар струмом на залізничній станції. Про повідомила поліція Одещини.

Подія сталась 11 січня, близько восьмої години вечора на одній із залізничних станцій. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.

Попередньо поліція встановила, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом.

Поліціянти встановлюють всі обставини події, після чого їй нададуть правову кваліфікацію.

Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини, він у тяжкому стані

Внаслідок атаки російських дронів на Херсонщину у суботу в Зміївці важко поранено чоловіка, ще одного цивільного поранено в Антонівці. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що російська армія скинула вибухівку з БпЛА на цивільного у Зміївці.

«В момент атаки 44-річний чоловік перебував на подвір’ї. В нього – вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини», – йдеться у повідомленні.

Стан потерпілого – важкий. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Перед цим ОВА повідомила, що близько 16:40 під удар російського дрона потрапив житель Антонівки. 33-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Потерпілого доправили до лікарні.

На складах Литви застрягли тисячі безпілотників, обіцяних Україні – LRT

Безпілотники литовського виробництва, які мали бути доставлені в Україну ще до кінця минулого року, досі залишаються на армійських складах. Про це повідомляє LRT.

За даними видання, безпілотники литовського виробництва, які обіцяли доставити в Україну ще до кінця минулого року, досі перебувають на армійських складах.

Зазначається, що виробники здивовані цим фактом. Вони зауважили, що Україна зазнає значних збитків, поки безпілотники не будуть відправлені. Натомість політики вказують на бюрократичні перешкоди, які затримують доставку.

За словами голови RSI Europe Томаша Мілашаускаса, компанія доставила безпілотники ще в жовтні та листопаді, але вони досі не досягли України. Інші компанії також не отримали підтвердження відправки.

Як вважає колишній міністр національної оборони Лауринас Кащюнас, затримка пов'язана з бюрократією, вказуючи на необхідність пройти шість етапів для доставки товару.

«Бюрократія така, що є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має прийняти рішення про передачу Україні, а потім це має бути відправлено в Україну. Це означає, що ви повинні пройти кожен крок якомога швидше», – пояснив Кащюнас.

Байден нагородив Папу Римського президентською медаллю «За свободу з відзнакою»

Президент США Джо Байден нагородив Папу Римського Франциска медаллю «За свободу з відзнакою» – найвищою цивільною нагородою Америки. Про це повідомив Білий дім.

Як зазначається, що Байден назвав понтифіка «світлом віри, надії і любові, яке яскраво сяє по всьому світу».

Очікувалося, що Байден особисто вручить медаль Папі Римському в суботу в Римі, але плани президента США змінилися через лісові пожежі в Каліфорнії.

Білий дім повідомив, що Байден повідомив про нагороду Папі Римському під час телефонної розмови.

Це єдиний випадок, коли Байден вручив таку нагороду за час свого президентства.

Він і сам є кавалером медалі «За свободу з відзнакою», яку свого часу йому вручив експрезидент Барак Обама.

Зазначається, що президентська медаль «За свободу з відзнакою» є найвищою цивільною нагородою країни, яку вручають особам, котрі зробили визначний внесок у «процвітання, цінності чи безпеку Сполучених Штатів, мир у всьому світі або в інші важливі суспільні, державні чи приватні справи».

Азербайджан зупинив постачання газу до Сербії через форс-мажорні обставини

Постачання газу з Азербайджану до Сербії було призупинене і невідомо, коли його відновлять. Про це повідомив сербський президент Александр Вучич, пише Reuters.

Вучич сказав, що азербайджанська сторона зіслалася на «форс-мажорні обставини» і проблеми.

«Ми на сьогодні не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які постачалися щодня», – додав президент.

За словами Вучича, наразі не зрозуміло, коли відновиться постачання газу. «Це означає, що з сьогоднішнього дня ми почнемо витрачати газові резерви», - сказав глава Сербії, додавши, що він сподівається, що через місяць-два постачання газу відновиться.