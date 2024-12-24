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Мазут із затонулих російських танкерів може досягти Азовського моря: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мазут із затонулих російських танкерів може досягти Азовського моря: названо дату
Мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно
фото: скріншот з відео

Міндовкілля зауважує, що мазут продовжує витікати із затонулого судна, забруднюючи Керченську протоку та узбережжя Криму

Аварія російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. До 27-29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міндовкілля зауважує, що мазут продовжує витікати із затонулого судна, забруднюючи Керченську протоку та узбережжя Криму. Проте спостерігається поступове переміщення забруднення у східному напрямку, до відкритої акваторії Чорного моря.

23 грудня пляма мазуту концентрується в районі Керченської протоки. У наступні дні мазут під впливом вітрових умов і течій почне поступово розширюватися.

За даними УкрНЦЕМ, до ключових загроз у цей період можна віднести забруднення прибережних природоохоронних територій України, зокрема територій Опукського природного заповідника та ландшафтного парку «Мис Такиль» в Криму.

З 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку. Це ймовірно створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму. Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, у напрямку Азовського моря на 27-29 грудня.

«Необхідно наголосити, що на сьогодні досі залишаються невідомими точна кількість мазуту, що залишається у затонулій частині судна та швидкість витікання мазуту, яка може залежати від гідрологічних умов, ступеня руйнування корпусу судна та інших факторів. Ці фактори створюють значну невизначеність у прогнозуванні масштабів забруднення», – наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

До того ж зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

Також повідомлялося, що крах 15 грудня двох танкерів з нафтопродуктами в Керченській протоці може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Пляма мазуту досягла російської Анапи, в місті введено режим надзвичайної ситуації.

А у тимчасово окупованій Керчі росіяни оголосили надзвичайний стан місцевого рівня через викид мазуту з аварійних танкерів на берег. 

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Теги: Азовське море Чорне море екологія росія росіяни Україна флот флот РФ корабель

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