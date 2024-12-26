Сильне виверження вулкану спричинить «кліматичний хаос» на Землі – кліматолог

Виверження вулканів через зміну клімату може призвести до зовсім неочікуваних наслідків

Наближається чергове потужне виверження вулкана. Це спричинить хаос, до якого світ не готовий

У цьому столітті на Землі може статися сильне виверження одного з вулканів, яке може викликати «кліматичний хаос» планети. Про це заявив професор Женевського університету Маркус Штоффель, передає CNN.

«Але який із них (вулканів, – «Главком») буде наступним і коли – передбачити поки що неможливо», – сказав він.

Штоффель нагадав, що в 1815 році відбулося потужне виверження вулканського індонезійського Тамбора, внаслідок чого на планеті впала температура і стався голод. Наразі вчені очікують подібного виверження, яке може статися будь-де.

«Людство не має жодного плану», – зауважив професор Штоффель. Інший професор Нью-Йоркського університету Майкл Рампіно, який досліджує зв'язки між виверженнями вулканів та зміною клімату, додав: «Наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж ми бачили у 1815 році».

Вулкани і руйнують, і допомагають

Як зазначають журналісти, саме вулкани давно сформували наш світ; вони допомагають засновувати континенти, створюють атмосферу та можуть змінювати клімат.

Коли вони вивергаються, то викидають «коктейль» із лави, попелу та газів, зокрема вуглекислого газу. Останній розігріває планету, хоча це суттєво менше за той влив, яке чинить викопне паливо.

Що стосується впливу на клімат, вчених більше цікавить інший газ: діоксид сірки. Масивне виверження вулкана може проштовхнути діоксид сірки через тропосферу, у стратосферу, тобто шар над поверхнею Землі, де літають літаки. Там утворюються крихітні частинки, які розсіюють сонячне світло, відбиваючи його назад у космос і охолоджуючи планету. «Ці частинки розлітаються по всьому світу і це триває декілька років», – сказав Алан Робок, професор клімату в Університеті Рутгерса, який десятиліттями вивчав вулкани.

Для сучасних вулканів супутникові дані показують, скільки виділяється діоксиду сірки. Коли в 1991 році на Філіппінах сталося виверження вулкана Пінатубо, воно викинуло в стратосферу приблизно 15 мільйонів тонн. Це не було масове виверження, як Тамбора, але воно все одно охолодило світ приблизно на 0,5 градуса Цельсія протягом кількох років.

Є також ознаки того, що потужні виверження можуть вплинути на кількість опадів та мусонні системи, в тому числі в Африці та Азії. «Мусони влітку виникають тому, що земля нагрівається швидше, ніж океан», – сказав Робок. Величезне виверження вулкана може порушити різницю температур між ними.

Розуміння наслідків минулих потужних вивержень є життєво важливим, але наступне станеться у світі, який буде набагато теплішим, ніж до того, як люди почали спалювати велику кількість нафти, вугілля та газу. «Тепліший світ» може означати, що масштабні виверження вулканів матимуть ще більший вплив на охолодження планети.

«У міру нагрівання світу швидкість, з якою повітря циркулює в атмосфері, зростає, а це означає, що частинки діоксиду сірки розсіюються швидше і мають менше часу для зростання. Менші частинки можуть розсіювати сонячне світло ефективніше, ніж великі, тобто ефект охолодження буде сильнішим», – йдеться у статті.

Зміна клімату також може впливати на самі вулканічні системи. Танення льоду може призвести до посилення вивержень, оскільки його зникнення зменшує тиск, що може дозволити магмі підніматися швидше. Вчені також виявили, що більш екстремальні опади, спричинені зміною клімату, можуть просочуватися глибоко в землю, де вони можуть реагувати з магмою, щоб викликати виверження.

Нагадаємо, на Гаваях почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі.