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СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
Під час безпекових заходів в урядовому кварталі Києва можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів
фото: СБУ

Правоохоронці оглядають територію та окремі приміщення на наявність заборонених предметів, а також здійснюють перевірку громадян

Служба безпеки проводить планові безпекові заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі столиці. Про це повідомила СБУ.

Заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

«Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, стосовно яких здійснюється держохорона», – пояснила спецслужба.

За участі представників Управління держохорони силовики:

  • проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
фото: СБУ

«Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів», – попередила СБУ.

Спецслужбовці закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Під час безпекових заходів в урядовому кварталі Києва можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів
Під час безпекових заходів в урядовому кварталі Києва можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів
фото: СБУ

Нагадаємо, 11 червня цього року СБУ також проводила безпекові заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі. 

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Теги: Київ СБУ уряд Печерськ

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