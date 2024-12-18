СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
Правоохоронці оглядають територію та окремі приміщення на наявність заборонених предметів, а також здійснюють перевірку громадян
Служба безпеки проводить планові безпекові заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі столиці. Про це повідомила СБУ.
Заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.
«Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, стосовно яких здійснюється держохорона», – пояснила спецслужба.
За участі представників Управління держохорони силовики:
- проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.
«Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів», – попередила СБУ.
Спецслужбовці закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
Нагадаємо, 11 червня цього року СБУ також проводила безпекові заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі.
Коментарі — 0