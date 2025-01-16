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Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до України
Кір Стармер проведе зустріч із Володимиром Зеленським
фото з відкритих джерел

Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство

Сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Associated Press.

Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

Зазначається, що це перша поїздка прем'єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду пів року тому. До того ж він відвідав країну 2023 року, коли був лідером опозиції, і двічі проводив переговори із Зеленським відтоді, як став прем'єр-міністром.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує приїхати в Україну, щоб обговорити можливість розгортання міжнародних миротворчих сил в країні після завершення бойових дій.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. 

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Теги: Київ політика Велика Британія Володимир Зеленський Україна

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