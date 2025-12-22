Головна Київ Новини
search button user button menu button

Різдвяна магія у СТРЦ Spartak: від Резиденції Миколая до традиційного вертепу

Promo
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Різдвяна магія у СТРЦ Spartak: від Резиденції Миколая до традиційного вертепу
Біля головної ялинки розгорнулася Резиденція Святого Миколая панував справжній святковий настрій
фото: instagram.com/spartakcity.lviv

Без квитків та обмежень – лише відкрите спілкування

У СТРЦ Spartak сезон зимових див офіційно відкрито. Поки країна проживає складні часи, торговий центр перетворюється на острів стабільності та щирих дитячих усмішок, де кожен захід має на меті не лише розважити, а й повернути малечі частинку вкраденого війною дитинства.

Як пройшла зустріч із Миколаєм

4 та 5 грудня у Spartak панував справжній святковий настрій. Біля головної ялинки розгорнулася Резиденція Святого Миколая. Це були дні, сповнені теплих зустрічей та живих емоцій.

Без квитків та обмежень – лише відкрите спілкування. Малеча ділилася своїми найпотаємнішими бажаннями, отримувала приємні сюрпризи від помічників Чудотворця, а батьки мали змогу зафіксувати ці цінні моменти на фото.

«Якщо завдяки нашим зусиллям дитина отримує шанс хоча б на кілька годин відчути себе у безпечному світі – це вже виправдовує всі витрачені ресурси», – зазначає СЕО СТРЦ Spartak Роксолана Пиртко.

Готуємося до Різдвяного вертепу

Наступною важливою подією стане традиційний Різдвяний вертеп. СТРЦ Spartak запрошує відвідувачів зануритися в атмосферу українських традицій, де оживають давні обряди та звучить щира коляда.

Це можливість не лише побачити театралізоване дійство, а й відчути єдність громади навколо спільних цінностей. Точну дату та час проведення вертепу буде анонсовано на офіційних сторінках центру в соцмережах.

3 фото
На весь екран

Більше ніж торговий центр: Місія підтримки

СТРЦ Spartak системно розвиває дитячі ініціативи, де особливе місце посідає спорт. На базі центру регулярно проходять турніри з вільної боротьби клубу «Спартак», які допомагають молоді гартувати дух та силу. Окрім спорту, Spartak організовує благодійні виставки, творчі акції (наприклад, «Мої герої-захисники») та масштабні свята для дітей-переселенців, створюючи для них безпечний простір для спілкування та розвитку.

«Ми прагнемо, щоб Spartak залишався відкритим простором, де діти знаходять підтримку та натхнення. Бізнес сьогодні – це не лише про комерцію, а про здатність швидко реагувати на потреби суспільства. Створювати умови для розвитку, спілкування та збереження дитинства – наша відповідальність», додає Роксолана Пиртко.

Теги: батьки свято дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Різдвяна магія у СТРЦ Spartak: від Резиденції Миколая до традиційного вертепу
Різдвяна магія у СТРЦ Spartak: від Резиденції Миколая до традиційного вертепу
10 років тюрми за підпал: у столиці винесено вирок двом диверсантам
10 років тюрми за підпал: у столиці винесено вирок двом диверсантам
Два роки у власності громади: як змінилася спортбаза «Спартак»
Два роки у власності громади: як змінилася спортбаза «Спартак»
Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)
Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)
На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)
На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua