Різдвяна магія у СТРЦ Spartak: від Резиденції Миколая до традиційного вертепу

У СТРЦ Spartak сезон зимових див офіційно відкрито. Поки країна проживає складні часи, торговий центр перетворюється на острів стабільності та щирих дитячих усмішок, де кожен захід має на меті не лише розважити, а й повернути малечі частинку вкраденого війною дитинства.

Як пройшла зустріч із Миколаєм

4 та 5 грудня у Spartak панував справжній святковий настрій. Біля головної ялинки розгорнулася Резиденція Святого Миколая. Це були дні, сповнені теплих зустрічей та живих емоцій.

Без квитків та обмежень – лише відкрите спілкування. Малеча ділилася своїми найпотаємнішими бажаннями, отримувала приємні сюрпризи від помічників Чудотворця, а батьки мали змогу зафіксувати ці цінні моменти на фото.

«Якщо завдяки нашим зусиллям дитина отримує шанс хоча б на кілька годин відчути себе у безпечному світі – це вже виправдовує всі витрачені ресурси», – зазначає СЕО СТРЦ Spartak Роксолана Пиртко.

Готуємося до Різдвяного вертепу

Наступною важливою подією стане традиційний Різдвяний вертеп. СТРЦ Spartak запрошує відвідувачів зануритися в атмосферу українських традицій, де оживають давні обряди та звучить щира коляда.

Це можливість не лише побачити театралізоване дійство, а й відчути єдність громади навколо спільних цінностей. Точну дату та час проведення вертепу буде анонсовано на офіційних сторінках центру в соцмережах.

Більше ніж торговий центр: Місія підтримки

СТРЦ Spartak системно розвиває дитячі ініціативи, де особливе місце посідає спорт. На базі центру регулярно проходять турніри з вільної боротьби клубу «Спартак», які допомагають молоді гартувати дух та силу. Окрім спорту, Spartak організовує благодійні виставки, творчі акції (наприклад, «Мої герої-захисники») та масштабні свята для дітей-переселенців, створюючи для них безпечний простір для спілкування та розвитку.

«Ми прагнемо, щоб Spartak залишався відкритим простором, де діти знаходять підтримку та натхнення. Бізнес сьогодні – це не лише про комерцію, а про здатність швидко реагувати на потреби суспільства. Створювати умови для розвитку, спілкування та збереження дитинства – наша відповідальність», додає Роксолана Пиртко.