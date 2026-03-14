Окупанти розбомбили склади культової мережі столичних ресторанів

Ресторатор Євген Гусовський оприлюднив фото збитків

Під час масованого нічного удару по Київщині росіяни розбомбили склади відомих рестораторів – братів Сергія та Євгена Гусовських. Як інформує «Главком», про це Євген Гусовський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні наш «сусід» переміг наші склади. В нас багато чого «залишилося», в багатьох – нічого», – написав він.

Ресторани братів Сергія та Євгена Гусовських у Києві – це мережа культових закладів, відома своєю високою кухнею, переважно італійською, та багаторічною стабільністю. Основні заклади включають остерію «Пантагрюель», піцерію Napulé, ресторан грузинської кухні «Шоті» та кафе «Фонтан».

Наразі за розвиток та управління закладами відповідає Євген, оскільки Сергій із 2022 року служить у ЗСУ.

Нагадаємо, масована повітряна атака 14 березня призвела до серйозних пошкоджень критичної інфраструктури в Київській області. Найбільше постраждав Обухівський район, де через влучання та падіння уламків тисячі людей залишилися без енергоресурсів.

Станом на 19:00 годину 14 березня було відомо про п'ятьох загиблих. У місті Бровари підтвердилася загибель чоловіка 1970 року народження. Таким чином, кількість жертв атаки у цьому місті зросла до чотирьох. Ще одну людину російські війська вбили у Вишгородському районі Київської області. Ще 22 жителі області постраждали.