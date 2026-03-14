Куди сходити у Києві 16-22 березня: дайджест культурних подій

У Музеї історії міста Києва відкрилася ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука

Цей тиждень у Києві обіцяє стати справжнім святом для поціновувачів високого мистецтва та драйвової музики. Зокрема, у Музеї історії міста Києва, який вперше віддав усі свої площі під масштабну ретроспективу генія «пльонтанізму», триває виставка робіт Івана Марчука. Театральні підмостки розпалять пристрасті: від провокаційного «Основного інстинкту» із зірковим складом до колоритної іспанської сарсуели «Шафранова троянда» на сцені Оперети. Не менш яскравою буде й музична програма: Onuka презентує альбом, повертаючись до витоків свого звучання, а Віктор Павлік збирає друзів на великий ювілейний концерт у Палаці «Україна».

«Главком» підготував добірку подій на 16-22 березня, які допоможуть перезавантажитися та знайти натхнення.

Зміст

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких»

Український Парнас – місце, де переплелися долі непересічних жінок родин Косачів, Лисенків, Старицьких. «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких» – це спроба розділити колективний портрет на індивідуальні біографії й побачити, як формувалася жіноча суб’єктність у модерній Україні.

Цей виставковий проєкт охоплює період другої половини ХІХ – початку ХХ століття, коли відбувалося становлення жіночих особистостей Парнасу в умовах імперських утисків на Наддніпрянській Україні, з одного боку, і загального домінування гендерних наративів патріархального суспільства, з іншого. Це був час, коли жіноцтву доводилося виборювати право на освіту та власне місце у суспільстві.

Проєкт розгортається через конкретику – фотографії, листування, щоденникові фрагменти, особисті речі з фондової колекції музею. Історії жінок із родин Лисенків-Старицьких – це історії про жіночу солідарність, підтримку, про культурну відповідальність і внутрішню свободу. Проєкт пропонує подивитися на кінець ХІХ століття не як на «далеку епоху», а як на момент, коли українські жінки вже формували власну модерність.

Коли: виставка триватиме до 14 квітня. Презентація проєкту: 12 березня о 17:00, вхід на презентацію вільний.

Місце проведення: Меморіальний будинок Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93.

Виставка «Великодня писанка з колекції Ераста Біняшевського»

12 березня о 16.00 відкривається цікава виставка, яку підготував Національний музей декоративного мистецтва України до Великодніх свят. «Великодня писанка. З колекції Ераста Біняшевського» презентує 43 замальовки писанок усіх регіонів України з унікальної колекції видатного колекціонера і дослідника творів українського народного мистецтва.

В 60-70-х роках минулого століття Ераст Біняшевський збирав колекцію писанок, зроблених на повному яйці та відмальовував зібрані зразки. На листах ватману він робив підготовчі малюнки писанок, які нині зберігаються в бібліотеці Національного музею декоративного мистецтва України.

Центральною частиною виставкової експозиції є близько 150 відписаних писанок з цієї колекції, виконаних знаною майстринею з писанкарства Зоєю Сташук, яка багато років відтворює давні зразки писанок для подальшого збереження. За словами авторки, відписані на яєчних шкаралупках писанки будуть зберігатися ще 120 років і слугуватимуть майбутнім поколінням матеріалом для дослідження.

Коли: до 26 квітня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Театри

Вистава «Основний інстинкт»

Невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу, в готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним... А ім'я господині вимовляють пошепки... Подивися в її очі і ти побачиш манливу безодню, вкриту найзабороненішими бажаннями та таємницями...

Чи зможе той, хто все життя розбивав жіночі серця, зберегти своє власне?

На сцені:

Тарас Цимбалюк – актор серіалів: «Спіймати Кайдаша», «Чорний Ворон», «Кріпосна».

Володимир Горянський – народний артист України.

Ольга Сумська – народна артистка України

Наталка Денисенко – акторка серіалів: «Кріпосна», «Папаньки», «Дівчата»

Skyller

Тимур Асланов – актор фільму «Черкаси» та інші.

Коли: 15 березня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Пастка для закоханих»

Без чого освічена людина на землі не може жити?… Без чого кожен з нас почуватиметься нещасним у власному житті? Звичайно, це – кохання. Щиро закохані люди нічого поруч з собою не помічають… Але сама думка, що можна втратити кохану людину, змушує героїв комедії вчиняти дивні, іноді, навіть – божевільні вчинки. А якщо додати, що в цій історії кохання енергійно «допомагає» детектив- аматор, жінка, до того ж – письменниця кримінальних романів, яка натхненно веде слідство зради, яке стане змістом її неперевершеного літературного творіння, історія перетворюється на життєвий каламбур з великою кількістю непередбачуваних подій.

Це блискуча, віртуозна комедія з присмаком іспанської запальності та темпераментом у виконанні зірок українського театрального мистецтва.

На сцені:

Володимир Горянський, Народний артист України;

Людмила Смородіна / Катерина Кістень

Олексій Зубков, Заслужений артист України;

Володимир Миколаєнко / Лев Сомов, Народний артист України;

Ольга Атанасова, актриса театру та кіно;

Руфат Мамедов, актор театру та кіно;

Анастасія Тарканій, актриса театру та кіно.

Коли: 17 березня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Шафранова троянда»

У сарсуелі «Шафранова троянда» відображається вся справжність іспанської землі Кастилья-Ла-Манча та її жителів, з усіма пригодами. Музика та пісні, які передають історію, де тісно переплітаються класична література з головним мандрівником – Дон Кіхотом Ламанчським з роману Мігеля де Сервантеса, відомим твором «Собака на сіні» драматурга Лопе де Веги, усіма ірраціональними ревнощами та класовими конфліктами.

Любов і честь, справедливість і допомога – стали джерелом натхнення для цієї постановки.

Коли: 18 березня, 18:00.

Місце проведення: академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Вірні дружини»

Непередбачувана вистава в жанрі детективу «Вірні дружини» для повного емоційного перезавантаження.

Цікава (якщо так можна сказати) історія відбувається вдома у Аліси – власниці оселі, де зібралися давні подруги, щоб відзначити повернення Аліси з тривалої подорожі. І все було би добре, якби раптом жінки не побачили серед подарунків… закривавлене намисто. Тепер потрібно зрозуміти, від кого воно і навіщо було надіслане. Ну а найцікавіше те, що в процесі «слідства» з’ясується що зразкові, на перший погляд, берегині сімейного вогнища мають-таки скелетик у шафці.

На сцені – зірки українського театру та кіно: Віра Кобзар, Наталія Васько, Анна Кошмал, Ксенія Вертинська, Анжеліка Гірич, Катерина Варченко.

Коли: 22 березня, 18:00.

Місце проведення: Центральний будинок збройних сил України, вул. Михайла Грушевського, 30/1.

Концерти

Презентація альбому Onuka

20 березня 2026 року відбудеться концерт Onuka. Це співачка, чия творчість багато в чому спирається на українські традиції. «Я вірю в те, що нас дійсно живить наше коріння, що воно підсилає нашу незламність», – сказала співачка в одному з інтерв’ю.

Виступ артистки в Origin Stage – особлива подія, адже вона повертається до свого першого альбому Onuka. Разом із піснями, які заклали фундамент її кар’єри, співачка виконає також нові хіти.

Пісні Onuka: Peremoha, Sama, 30KM, Misto, Time.

Коли: 20 березня, 19:00.

Місце проведення: Origin Stage, Шота Руставелі, 16а.

Ювілейний концерт Віктора Павліка

21 березня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться ювілейний концерт Віктора Павліка. Не пропустіть виступ, адже це унікальна можливість почути найкращі хіти артиста в найбільшій концертній установі України.

Пісні Віктора Павліка: «Ти з нами, Бог», «До тебе», «Синочку», «Афіни, Київ і Стамбул», «Шикидим».

Коли: 21 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Мелодії України

Потужний, насичений, мелодійний спів єдиного в Україні великого чоловічого хору вразить вас своєю силою та емоційністю. Цей вечір стане справжнім святом української музики, де кожна пісня звучатиме як одкровення, розкриваючи багатство та глибину української культури.

Авторська програма головного диригента Артура Смірнова – «Мелодії України» – не залишить байдужим жодного слухача.

Коли: 22 березня, 15:00.

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Стендапи

Підпільний Стендап

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки.

У цей вечір на сцену вийдуть:

Василь Байдак. 33 роки життя. 11 років в стендап-комедії. 21 рік без стендап-комедії. А куди ж подівся ще один рік? Він пішов на те, аби придумати щось цікаве в описі до себе. наче вийшло.

Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка,тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Нікіта Трандафілов. Стендап комік з Одеси, сценарист, кримська цибуля. Переїхав в Київ заради стендапу.

Коли: 19 березня, 18:30.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Сольний стендап Олександра Качури «Життя обирає»

У неділю свої нові жарти презентуватиме стендап-комік Олександр Качура.

«Ви можете прийти зі своєю парою, а можете й самі. В залі трохи пахнутиме кухнею, бо для вас готуватимуться страви. А Олександр вам буде розказувати жарти та сподіватися, що ви посмієтеся. Він репетирував», – пишуть організатори.

Коли: 22 березня, 16:00.

Місце проведення: Porta D`oro Trattoria, вул. Золотоворотська, 15.