У Києві педіатр приватної клініки відмовилася спілкуватися з маленьким пацієнтом українською

Клініка «Добробут» перепросила Андрія Павленка за прикрість та попросила повідомити в приватні повідомлення деталі візиту

Лікарка використовувала лише російську мову, тож тато просто забрав сина та вийшов із кабінету

У приватній клініці медичної мережі «Добробут», що в Києві, стався мовний конфлікт. Блогер Андрій Павленко, котрий привів на прийом до педіатра свого маленького сина, заявив, що лікарка відмовилася надавати послугу після прохання спілкуватися українською мовою. Як інформує «Главком», про інцидент Павленко повідомив у соцмережах.

Чоловік розповів, що попросив лікарку перейти на українську, оскільки дитина не розуміє російської.

За словами Павленка, після цього лікарка відповіла: «Тогда я нє смогу прєдоставіть вам услугу». Тому родина припинила прийом і залишила кабінет. Лікарка ж попрощалася словами: «Хорошєго вам дня!».

«Жодного українського слова. Увєрєнний чістий русскій язик», – обурився Андрій Павленко.

Чоловік також повідомив, що звернувся на рецепцію клініки. Там, за його словами, вислухали скаргу та запропонували запис до іншого педіатра.

Водночас після завершення прийому працівники реєстратури запитали: «Вам же тепер не потрібно, щоб з вами зв'язалися?».

«Чому вони це запитали? Бо напевно про ситуацію всі знають і керівництво нічого змінювати не буде», – припустив блогер.

Тим часом, у коментарях до посту клініка «Добробут» перепросила Андрія Павленка за прикрість та попросила повідомити в приватні повідомлення деталі візиту і прізвище лікарки.

«Запевняємо – ця ситуація для нас самих є прикрою і неприємною. Робочою мовою нашої мережі є державна мова. Дякуємо вам, що ви звернули нашу увагу на цей неприпустимий випадок. Ще раз дуже перепрошуємо за нашу співробітницю – ми обовʼязково вживемо заходів, щоби ніхто з наших клієнтів більше не стикнувся з таким ставленням», – запевнили у клініці.

Раніше у львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс.

Нагадаємо, у місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою.