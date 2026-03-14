Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві педіатр приватної клініки відмовилася спілкуватися з маленьким пацієнтом українською

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві педіатр приватної клініки відмовилася спілкуватися з маленьким пацієнтом українською
Клініка «Добробут» перепросила Андрія Павленка за прикрість та попросила повідомити в приватні повідомлення деталі візиту
фото з відкритих джерел

Лікарка використовувала лише російську мову, тож тато просто забрав сина та вийшов із кабінету

У приватній клініці медичної мережі «Добробут», що в Києві, стався мовний конфлікт. Блогер Андрій Павленко, котрий привів на прийом до педіатра свого маленького сина, заявив, що лікарка відмовилася надавати послугу після прохання спілкуватися українською мовою. Як інформує «Главком», про інцидент Павленко повідомив у соцмережах.

Чоловік розповів, що попросив лікарку перейти на українську, оскільки дитина не розуміє російської.

У Києві педіатр приватної клініки відмовилася спілкуватися з маленьким пацієнтом українською фото 1

За словами Павленка, після цього лікарка відповіла: «Тогда я нє смогу прєдоставіть вам услугу». Тому родина припинила прийом і залишила кабінет. Лікарка ж попрощалася словами: «Хорошєго вам дня!».

«Жодного українського слова. Увєрєнний чістий русскій язик», – обурився Андрій Павленко.

Чоловік також повідомив, що звернувся на рецепцію клініки. Там, за його словами, вислухали скаргу та запропонували запис до іншого педіатра.

Водночас після завершення прийому працівники реєстратури запитали: «Вам же тепер не потрібно, щоб з вами зв'язалися?».

 «Чому вони це запитали? Бо напевно про ситуацію всі знають і керівництво нічого змінювати не буде», – припустив блогер.

Тим часом, у коментарях до посту клініка «Добробут» перепросила Андрія Павленка за прикрість та попросила повідомити в приватні повідомлення деталі візиту і прізвище лікарки.

У Києві педіатр приватної клініки відмовилася спілкуватися з маленьким пацієнтом українською фото 2

«Запевняємо – ця ситуація для нас самих є прикрою і неприємною. Робочою мовою нашої мережі є державна мова. Дякуємо вам, що ви звернули нашу увагу на цей неприпустимий випадок. Ще раз дуже перепрошуємо за нашу співробітницю – ми обовʼязково вживемо заходів, щоби ніхто з наших клієнтів більше не стикнувся з таким ставленням», – запевнили у клініці.

Раніше у львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс.

Нагадаємо, у місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою.

Теги: блогер відео дитина конфлікт Київ лікар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua