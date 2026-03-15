У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей
На пожежі від ДСНС працювало 30 людей особового складу та вісім одиниць техніки
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Причина загоряння встановлюється

У Борисполі 15 березня спалахнула пожежа в будівельному магазині «Епіцентр». Через це 100 людей довелось евакуювати з будівлі. Як інформує «Главком», про це повідомили в ДСНС Київщини.

Дзвінок щодо пожежі надійшов до Служби порятунку 101 приблизно об 11:10. Вже об 11:56 вогонь ліквідували.

У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей фото 1

На місці рятувальники встановили, що на відкритому майданчику загорілися будівельні матеріали на стелажах, які впритул розташовані до будівлі торгівельного центру.

У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей фото 2

Також були задимлення в самій будівлі, тому необхідною була евакуація відвідувачів і персоналу закладу. Причина загоряння встановлюється.

У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей фото 3

На пожежі від ДСНС працювало 30 людей особового складу та вісім одиниць техніки.

У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей фото 4

Нагадаємо, на лівому березі у Вишгородському районі Київщини зафіксовано масштабну пожежу. Стовп густого чорного диму підіймався високо в небо, його добре було видно навіть жителям столичної Оболоні та Троєщини. 

Також у Святошинському районі столиці 24 лютого 2026 року сталася пожежа у одній х багатоповерхівок на вулиці Академіка Єфремова. 

У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей
У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

