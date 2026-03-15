У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей

У Борисполі 15 березня спалахнула пожежа в будівельному магазині «Епіцентр». Через це 100 людей довелось евакуювати з будівлі. Як інформує «Главком», про це повідомили в ДСНС Київщини.

Дзвінок щодо пожежі надійшов до Служби порятунку 101 приблизно об 11:10. Вже об 11:56 вогонь ліквідували.

На місці рятувальники встановили, що на відкритому майданчику загорілися будівельні матеріали на стелажах, які впритул розташовані до будівлі торгівельного центру.

Також були задимлення в самій будівлі, тому необхідною була евакуація відвідувачів і персоналу закладу. Причина загоряння встановлюється.

На пожежі від ДСНС працювало 30 людей особового складу та вісім одиниць техніки.

