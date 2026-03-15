На Київщині 19-річна дівчина дивом вижила після того, як уламок російської ракети влетів у її спальню

Бойова частина від російської ракети Х-101 влетіла прямо в кімнату, але не здетонувала

Після масованого удару російської терористичної армії по Київщині у ніч проти 14 березня у приватному будинку у Василькові виявили уламки російської ракети. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Сергій Болвінов.

За його словами, бойова частина від російської ракети Х-101 влетіла прямо в спальню, але не здетонувала.

«У цей момент в кімнаті спала дев’ятнадцятирічна дівчина. В будинку вона була разом зі своєю мамою. Обидві жінки вціліли, але будівля напівзруйнована», – повідомив Болвінов.

Поліцейські допомогли родині евакуюватися із пошкодженого російським ударом будинку. На місце влучання прибули працівники вибухотехнічної служби.

«Територія зараз під охороною поліції – ще одна бойова частина впала на дах автомобіля у дворі. Спеціалісти працюють над тим, щоби їх знешкодити», – повідомив Болвінов.

Нагадаємо, унаслідок масованого нічного удару російської армії по Київщині кількість загиблих збільшилася до п’яти людей.

Раніше повідомлялося, що масована повітряна атака 14 березня призвела до серйозних пошкоджень критичної інфраструктури в Київській області. Найбільше постраждав Обухівський район, де через влучання та падіння уламків тисячі людей залишилися без енергоресурсів.

Як відомо, у ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.