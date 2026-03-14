Масований удар РФ по Київщині: кількість загиблих зросла, серед поранених – діти (фото)

На Київщині ількість загиблих після російської атаки збільшилася до п’яти людей

Після нічної атаки російських військ на Київську область зросла кількість жертв, наразі відомо щонайменше про п’ятьох загиблих

Унаслідок масованого нічного удару російської армії по Київщині кількість загиблих збільшилася до п’яти людей. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За оновленою інформацією, у місті Бровари підтвердилася загибель чоловіка 1970 року народження. Таким чином, кількість жертв атаки у цьому місті зросла до чотирьох.

Ще одну людину російські війська вбили у Вишгородському районі Київської області.

«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяю ваш біль і схиляю голову у скорботі», – зазначив Калашник.

Ще 22 жителі області постраждали, додав голова ОВА, серед них – троє дітей.

«У Броварській громаді двоє людей перебувають у важкому стані – лікарі надають їм всю необхідну допомогу, вони під постійним наглядом медиків», – зазначає Микола Калашник.

Армія РФ продовжує приносити горе українським родинам, руйнуючи міста і забираючи життя мирних мешканців. Посадовець наголосив: ми не пробачимо цього ворогові.

Нагадаємо, масована повітряна атака 14 березня призвела до серйозних пошкоджень критичної інфраструктури в Київській області. Найбільше постраждав Обухівський район, де через влучання та падіння уламків тисячі людей залишилися без енергоресурсів.

Як відомо, у ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.