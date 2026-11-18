У середу вранці, 18 листопада, внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Дарницькому районі Києва сталося загоряння на відкритій території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Підрозділи рятувальників оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу.

Рятувальники гасять загоряння, яке виникла внаслідок ворожої атаки фото: ДСНС Киэва

Уламки ворожого безпілотника фото: ДСНС Києва/Facebook

За даними ДСНС, внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.