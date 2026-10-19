Росія знищила датацентр «Датагруп» у Києві: відновити його роботу неможливо

Серед співробітників ніхто не постраждав

Унаслідок нічної балістичної атаки російських військ повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп». Про це повідомила пресслужба оператора, інформує «Главком».

У компанії зазначили, що відновлення об'єкта та його подальша робота неможливі. Водночас серед співробітників ніхто не постраждав.

«Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків», – наголосили в «Датагруп».

Нагадаємо, 6 жовтня у Києві внаслідок масованого ворожого обстрілу припинив роботу датацентр телекомунікаційної компанії «Омега Телеком». 2 жовтня російський удар зруйнував у Києві датацентр dline.ua на вулиці Предславинській.

1 жовтня російський удар знищив у Києві датацентр «Парковий». У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено датацентр телекомунікаційної компанії «Датагруп».

Як повідомлялося, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

У Деснянському районі виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок удару частково зруйновано фасад споруди та пошкоджено припарковані поблизу автомобілі. На місці пожежі виявили загиблу людину. Також у цьому районі пошкоджень зазнала станція метро «Чернігівська». У Солом’янському районі уламки ракети влучили у 25-поверховий житловий будинок. Постраждали троє людей, яким медики надали допомогу на місці. Крім того, у Дніпровському районі зафіксували пошкодження будівлі навчального закладу.