У Києві внаслідок російських обстрілів зазнав пошкоджень уже 341 заклад освіти, а в один зі столичних коледжів ворог влучав шість разів. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, йдеться про коледж у Святошинському районі столиці. Через постійну загрозу та неодноразові влучання міська влада цього року ухвалила рішення перевести студентів до безпечнішого приміщення.

Решту пошкоджених шкіл і дитсадків у столиці продовжують відновлювати. «На відновлення пошкоджених внаслідок російських атак закладів освіти вже спрямували понад 476 млн грн», — розповів Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» також повідомив, що міська влада готова оперативно продовжити зимові канікули у столичних школах, якщо цього вимагатиме погодна, безпекова або енергетична ситуація в місті.

До слова, у столичних закладах освіти за рік суттєво посилили резервне енергозабезпечення та підготували мережу опорних шкіл на випадок блекаутів чи проблем із централізованим опаленням. Лише кількість генераторів у закладах освіти зросла майже на 25% – із 681 до 849 одиниць, а їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі – з 10,1 до 31,6 тис. кВт. Це дає закладам більше можливостей для роботи під час тривалих відключень електроенергії.