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Окупанти вдарили авіабомбами по Слов’янську: зруйновано п’ять будинків (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили авіабомбами по Слов’янську: зруйновано п’ять будинків (фото)
Щонайменше 82 оселі зазнали пошкоджень
фото: Слов'янська міська військова адміністрація

Ще щонайменше 82 оселі пошкоджено, внаслідок атаки поранення дістав 44-річний чоловік

Російські окупанти завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано п’ять будинків, ще щонайменше 82 оселі зазнали пошкоджень. Одна людина дістала поранення. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, пише «Главком».

За його словами, напередодні ввечері російські війська скинули авіабомбу ФАБ-500 на приватний сектор міста. Уночі окупанти завдали ще двох ударів – цього разу двома ФАБ-250 по багатоповерхівках у центральній частині Слов’янська.

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Наслідки удару по місту
фото: Слов'янська МВА

Унаслідок атак пошкоджено щонайменше 82 приватні та багатоквартирні оселі, п’ять будинків повністю зруйновано. Також руйнувань зазнали медичний заклад, автомобілі та підприємства.

Поранення дістав 44-річний чоловік. Інформації про інших постраждалих у повідомленні начальника МВА не було.

Варто нагадати, що російська терористична армія вдарила по Слов’янську. Авіабомба ФАБ-250 влучила у медзаклад, який є памʼяткою архітектури. 

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Теги: обстріл війна Слов’янськ окупанти

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