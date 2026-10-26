Грип та Covid-19 у Києві: медики зафіксували зростання захворюваності серед однієї категорії містян

Коронавірусну інфекцію виявили у дев’ятьох дорослих, четверо з них потребували госпіталізації

У Києві за 43-й тиждень 2026 року зареєстрували 7 570 випадків захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), зокрема Covid-19. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла на 3%. Збільшення кількості хворих відбулося за рахунок дітей. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, інформує «Главком».

Загалом захворіли 4,2 тис. дітей і 3 370 дорослих. Серед школярів зареєстрували 2 245 випадків. Водночас захворюваність серед дорослого населення знизилася на 1,2%.

Показник захворюваності в столиці становив 256,4 – це на 53,1% нижче за середній рівень інтенсивності.

За тиждень до медичних закладів Києва госпіталізували 38 хворих на грип і ГРВІ, серед них 22 дитини.

Коронавірусну інфекцію виявили у дев’ятьох дорослих, четверо з них потребували госпіталізації.

За тиждень летальних випадків не зареєстрували.

Медики нагадують, що вакцинація залишається найнадійнішим способом захиститися від тяжкого перебігу Covid-19 і грипу.

Нагадаємо, епідемічний сезон у столиці розпочався на початку жовтня. За 40-й тиждень 2026 року у столиці зареєстрували 6 694 хворих на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19.

До слова, епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ 2025-2026 років, як і попередній, минув у столиці з низькою інтенсивністю. Зокрема, не відмічалося перевищення порогового рівня захворюваності, яка була нижчою на 10,2% порівняно з попереднім епідсезоном.