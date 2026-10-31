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У Києві відновлено водопостачання після удару РФ по об'єкту інфраструктури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві відновлено водопостачання після удару РФ по об'єкту інфраструктури
Наразі системи водопостачання та водовідведення Києва працюють у штатному режимі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Енергетики, комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію

Сьогодні, 31 жовтня, у столиці відновили водопостачання та водовідведення після російського удару по об'єкту критичної інфраструктури 30 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Енергетики, комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з обʼєктів критичної інфраструктури столиці вчора ввечері», – зауважив Кличко.

За словами мера, наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня російські війська атакували кілька об’єктів критичної інфраструктури Києва. Тоді частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів залишилася без електроенергії. У столиці також знизився тиск у системі водопостачання.

Про влучання в об’єкт критичної інфраструктури першим повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Теги: Київ вода війна

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