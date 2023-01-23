Рятувальники розблокували крижаний затор на Київщині (фото)

У Броварському районі звільнили від льоду гирло річки Десна

На Київщині рятувальникам вдалося розблокувати крижаний затор на Десні. Так, у Броварському районі були проведені відповідні роботи для звільнення гирла річки. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Роботи з розблокування Десни від крижаного затору фото: ДСНС

У відомстві розповіли, що триває постійний моніторинг рівня води на прилеглих до річища Десни територіях.

Через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води. Через це виникла загроза підтоплення людських домоволодінь, що розташовані поблизу річки.

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Так, на місці ліквідації надзвичайної ситуації створили оперативний штаб, куди ввійшли представники місцевих органів влади, рятувальники, військові та поліціянти.

Нагадаємо, на Київщині через льодовий затор підтопило будинки: сапери підірвали кригу.

Напередодні сапери провели серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Вишгородському районі опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід провалилась людина.

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До слова, у грудні спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води.