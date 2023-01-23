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Рятувальники розблокували крижаний затор на Київщині (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Рятувальники розблокували крижаний затор на Київщині (фото)
Затор льоду у Київській області спричинив негаразди: підтопив будинки
фото: ДСНС

У Броварському районі звільнили від льоду гирло річки Десна 

На Київщині рятувальникам вдалося розблокувати крижаний затор на Десні. Так, у Броварському районі були проведені відповідні роботи для звільнення гирла річки. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Роботи з розблокування Десни від крижаного затору
Роботи з розблокування Десни від крижаного затору
фото: ДСНС

У відомстві розповіли, що триває постійний моніторинг рівня води на прилеглих до річища Десни територіях.

Через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води. Через це виникла загроза підтоплення людських домоволодінь, що розташовані поблизу річки.

Так, на місці ліквідації надзвичайної ситуації створили оперативний штаб, куди ввійшли представники місцевих органів влади, рятувальники, військові та поліціянти.

Нагадаємо, на Київщині через льодовий затор підтопило будинки: сапери підірвали кригу.

Напередодні сапери провели серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. 

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Вишгородському районі опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід провалилась людина.

До слова, у грудні спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. 

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Теги: Київщина ДСНС

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